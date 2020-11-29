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События Сегодня, 17:3016
В столице Индии проходят массовые протесты на тракторах

В столице Индии проходят массовые протесты на тракторах.

Люди протестуют против новых законов о свободном рынке торговли.

Об этом сообщает BBC.

Люди протестуют уже несколько месяцев, сегодня, в День республики, протесты усилились. Митингующие протестуют прямо на тракторах.

Между протестующими и полицейскими начались стычки. Правоохранители применили слезоточивый газ и водометы.

Митингующие против законов, которые ослабляют правила продажи, ценообразования и хранения сельскохозяйственной продукции, а также вводят понятие свободного рынка, что со временем может привести к исчезновению оптовых стихийных рынков и появлению конкурентов в виде крупных компаний.

Фермеры отмечают, что если сейчас они могут свободно продавать выращенную продукцию по гарантированным ценам, то с приходом на рынок сельскохозяйственных корпораций продавать фермерскую продукцию станет невыгодно и даже убыточно.

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