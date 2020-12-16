Переход на электронный парламент отсрочила Рада

Верховная рада отсрочила полный переход на электронный документооборот еще на год.

Народные депутаты одобрили за основу и в целом соответствующий законопроект №4586.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания Рады.

С 1 февраля должно было стартовать использование единой автоматизированной системы работы с документами в Раде в качестве единственного средства обработки всех документов, создаваемых в парламенте и поступающих в него.

Закон продлевает возможность прохождения документов в бумажной форме на один год.

Как писало РБК-Украина, ранее в профильном комитете объяснили, что в 2020 году в регламент внесли ряд изменений, в частности усилили контрольную функцию Рады и предусмотрели ряд новых документов, которые должны прорабатываться в парламенте.

Эти уточнения требуют создания новых алгоритмов в программном обеспечении электронного документооборота и соответствующего времени для этого.