Переход на электронный парламент отсрочила Рада

Верховная рада отсрочила полный переход на электронный документооборот еще на год.
Народные депутаты одобрили за основу и в целом соответствующий законопроект №4586.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания Рады.
С 1 февраля должно было стартовать использование единой автоматизированной системы работы с документами в Раде в качестве единственного средства обработки всех документов, создаваемых в парламенте и поступающих в него.
Закон продлевает возможность прохождения документов в бумажной форме на один год.
Как писало РБК-Украина, ранее в профильном комитете объяснили, что в 2020 году в регламент внесли ряд изменений, в частности усилили контрольную функцию Рады и предусмотрели ряд новых документов, которые должны прорабатываться в парламенте.
Эти уточнения требуют создания новых алгоритмов в программном обеспечении электронного документооборота и соответствующего времени для этого.