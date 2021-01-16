Первой европейской страной со 100 000 жертв COVID-19 стала Британия

Британия стала первой европейской страной со, где число жертв пандемии COVID-19 превысило 100 000.

Это подтвержденное количество смертей.

Об этом пишет The Times.

Сообщается, что за неделю, которая завершилась 15 января, в Великобритании было зарегистрировано 7 776 смертей. В свидетельствах о смерти этих людей есть упоминание о коронавирусе. Таким образом, официальное число умерших пациентов с COVID-19 достигло 103 602.

Британия - пятая страна в мире, которая достигла таких цифр, после США, Бразилии, Индии и Мексики. Сейчас в ней самый высокий уровень смертности от коронавируса на 1 миллион человек, чем в любой другой стране.