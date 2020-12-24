 

Впервые секретариат ПАСЕ возглавит женщина

События Сегодня, 20:3252
Впервые секретариат ПАСЕ возглавит женщина

Во вторник, 26 января, Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) избрала нового генерального секретаря организации.

Им станет Деспина Хатзивасилиу-Цовилис, которая станет первой женщиной на этом посту.

Об этом сообщает пресс-служба ПАСЕ.

Голосование происходило в электронной форме и в течение дня в нем приняли участие более 96% депутатов.

Она возглавит Секретариат ПАСЕ 1 марта этого года. Ее полномочия продлятся пять лет.

"Для меня это большая честь - доверие участников ассамблеи и их большая мобилизация - я готова принять вызов! Опираясь на компетентность сотрудников организации, я с нетерпением рассчитываю на совместную работу с членами ассамблеи начиная с 1 марта, чтобы усилить ее влияние в 47 странах Совета Европы и за их пределами, в тесном сотрудничестве с Комитетом министров и генеральным секретарем", - заявила Хатзивасилиу-Цовилис.

Она сменит на этом посту польского политика Войцеха Савицкого, который возглавляет Секретариат ПАСЕ с 2010 года.

Отмечается, то Хатзивасилиу-Цовилис уже более 20 лет работает с депутатами в ПАСЕ, в частности в Мониторинговом и Политическом комитете организации. Свою карьеру в Совете Европы она начала еще в 1993 году в Европейской комиссии по правам человека.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, ПАСЕ, 7dniv, 7dnivinfo  
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
Сказка о короле Артуре, его верном рыцаре Гавайне, жуткой ведьме, королевстве Британском и людях, его населявших...
Сказка о короле Артуре, его верном рыцаре Гавайне, жуткой ведьме, королевстве Британском и людях, его населявших...
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ

Новости по теме

В ПАСЕ официально оспорены полномочия делегации России
В ПАСЕ официально оспорены полномочия делегации России
Вчера, 17:49
"Юридическими выводами" за аресты на протестах в ПАСЕ пригрозили России
Вчера, 17:44
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) сегодня возобновляет работу после перерыва из-за пандемии
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) сегодня возобновляет работу после перерыва из-за пандемии
Вчера, 14:30
Заседание по отравлению Навального готовит ПАСЕ
Заседание по отравлению Навального готовит ПАСЕ
24-дек-2020, 10:32
В Страсбург на январскую сессию ПАСЕ поедет украинская делегация
В Страсбург на январскую сессию ПАСЕ поедет украинская делегация
17-дек-2020, 17:38

Последние новости

20:35
Политика
Кандидата Байдена на пост госсекретаря поддержал Сенат США
20:33
События
За стрижки во время локдауна в Лондоне оштрафовали 30 полицейских
20:32
События
Впервые секретариат ПАСЕ возглавит женщина
20:31
События
Минсоцполитики заявило что "пакеты малыша" начали доставлять в регионы
18:47
События
Первой европейской страной со 100 000 жертв COVID-19 стала Британия
18:46
Экономика
На 550 млрд гривен вырос госдолг Украины за 2020 год
18:44
События
Переход на электронный парламент отсрочила Рада
17:37
Политика
Стало известно, когда заработает электронное голосование на референдумах
17:35
События
На днях Витренко могут назначить министром
17:34
События
Парламент планирует наказывать за препятствие проверкам пожарной безопасности существенными штрафами
17:30
События
В столице Индии проходят массовые протесты на тракторах
17:07
События
Снегопады и дожди накроют Украину
17:00
События
Над программой покрытия расходов на вакцинацию от COVID работают в Минздраве
16:45
События
Глобальный сбой произошел в работе Facebook и Instagram
13:24
Политика
Данилов заявил что Зеленский обеспокоен выполнением госзаказов в оборонном секторе
13:21
Политика
Нардепам от СН пригрозил Арахамия. Если не поддержат закон о референдуме могут исключить
12:12
События
Обновился возраст больных COVID, есть задержки обнародования смертей, - ученые
12:10
События
Еврокомиссия возьмет под контроль экспорт вакцин из ЕС
11:32
Экономика
В начале недели курс доллара немного подрожал
10:53
События
Резолюцию об импичменте Трампа передали Сенату США

Новости ТОП-7

Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 24 января 20215523
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 26 января 20214329
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 25 января 20213455
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?2319
Украина не может использовать ни одну вакцину от коронавируса, которыми вакцинируют свое население другие государства1027
Кабинет министров планирует вернуть Украину к адаптивному формату карантина, который предусматривает зонирование регионов по уровню заболеваемости коронавирусом768
Заболеваемость COVID в Украине превышает норму в пять раз377

Досуг

Обшивка автомобильного руля: зачем это нужно?
Обшивка автомобильного руля: зачем это нужно?
«Вы за рулем?» или «Я за рулем!» - эти фразы можно довольно часто услышать о или от владельца транспортного средства.
Сегодня, 17:1677
Зачем приложение “Smap для бизнеса” владельцу интернет-магазина: 4 причины
Зачем приложение “Smap для бизнеса” владельцу интернет-магазина: 4 причины
Существует масса способов популяризовать интернет-магазин, но большинство из них платные. Контекстная и таргетированная реклама съедают прилично денег, а если настроены не правильно, не приносят результата. 
Сегодня, 17:1474
Особенности выбора района для покупки квартиры в Одессе
Особенности выбора района для покупки квартиры в Одессе
К числу наиболее интересных и выгодных городов для постоянного проживания со всей уверенностью можно отнести Одессу, где располагается крупнейший морской порт. Мягкий черноморский климат, хорошо развитая инфраструктура, наличие крупнейших университетов и институтов – вот далеко не все
Сегодня, 13:1886
Помощники в бизнесе: программы онлайн - записи
Помощники в бизнесе: программы онлайн - записи
Для  любых компаний, работающих в различных сферах, важно правильно вести учет своих клиентов. Записи стандартно делаются в бумажный журнал или тетрадь, по телефону или через сайт в Интернете, и это иногда приводит к допуску ошибок в датах и конкретных услугах.
Сегодня, 12:2489
Особенности и виды лазерной эпиляции
Особенности и виды лазерной эпиляции
Современные женщины активно пользуются услугами косметологов. Часто прибегают к лазерной эпиляции. Это один из самых эффективных и качественных методов удаления волос на теле.
Сегодня, 12:21105
Шпатлевки по дереву: виды и характеристики составов
Шпатлевки по дереву: виды и характеристики составов
Древесина имеет массу преимуществ, однако существуют и недостатки, к основным из которых относится невысокая прочность, что зачастую приводит к образованию всевозможных трещин, сколов, отверстий при монтаже либо прочих дефектов.
Вчера, 18:51173

События

За стрижки во время локдауна в Лондоне оштрафовали 30 полицейских
За стрижки во время локдауна в Лондоне оштрафовали 30 полицейских
В Лондоне 31 сотрудник полиции был оштрафован за стрижку во время локдауна.
Сегодня, 20:3364
Впервые секретариат ПАСЕ возглавит женщина
Впервые секретариат ПАСЕ возглавит женщина
Во вторник, 26 января, Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) избрала нового генерального секретаря организации.
Сегодня, 20:3254
Минсоцполитики заявило что "пакеты малыша" начали доставлять в регионы
Минсоцполитики заявило что "пакеты малыша" начали доставлять в регионы
В регионы Украины начали доставлять "пакеты малыша" для новорожденных.
Сегодня, 20:3163
Первой европейской страной со 100 000 жертв COVID-19 стала Британия
Первой европейской страной со 100 000 жертв COVID-19 стала Британия
Британия стала первой европейской страной со, где число жертв пандемии COVID-19 превысило 100 000.
Сегодня, 18:4762
Переход на электронный парламент отсрочила Рада
Переход на электронный парламент отсрочила Рада
Верховная рада отсрочила полный переход на электронный документооборот еще на год.
Сегодня, 18:4457
На днях Витренко могут назначить министром
На днях Витренко могут назначить министром
Фракция "Слуги народа" в Верховной раде уже собрала 196 подписей в поддержку назначения Юрия Витренко министром энергетики.
Сегодня, 17:3580
7 Днів