 

За стрижки во время локдауна в Лондоне оштрафовали 30 полицейских

События Сегодня, 20:3364
За стрижки во время локдауна в Лондоне оштрафовали 30 полицейских

В Лондоне 31 сотрудник полиции был оштрафован за стрижку во время локдауна.

Двое правоохранителей находятся под следствием.

Об этом сообщает LB

Как известно, 17 января сотрудники полицейского участка Бетнал-Грин в Лондоне пригласили к себе на работу профессионального парикмахера. После окончания работы парикмахер уехал домой.

Скотленд-Ярд начал расследование инцидента. Было установлено, что все воспользовавшиеся услугой парикмахера должны заплатить штраф в размере 200 фунтов (7700 тысяч гривен).

Два офицера, которые вызвали парикмахера работу и организовали его приезд, находятся под следствием.

"Мои офицеры не оправдали ожиданий по соблюдению карантина. Я ожидал от них большего. Справедливо, что каждый из них заплатит штраф. Общество ожидает, что полиция будет для него образцом для подражания", - заявил глава местной полиции, старший суперинтендант Маркус Барнетт.

Отметим, что сейчас в Великобритании действует локдаун. Среди ограничений - запрет на работу парикмахерских и салонов красоты. Меры направлены на уменьшение уровня заболеваемости COVID и должны соблюдаться всеми гражданами, а уж тем более правоохранителями.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, Локдаун, Лондон, Полиция, 7dniv, 7dnivinfo  
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
Сказка о короле Артуре, его верном рыцаре Гавайне, жуткой ведьме, королевстве Британском и людях, его населявших...
Сказка о короле Артуре, его верном рыцаре Гавайне, жуткой ведьме, королевстве Британском и людях, его населявших...
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ

Новости по теме

Работу катков во время локдауна разрешили в Киеве
Работу катков во время локдауна разрешили в Киеве
10-янв-2021, 16:40
Супермаркеты на локдауне могут продавать любые товары, но есть условие
Супермаркеты на локдауне могут продавать любые товары, но есть условие
8-янв-2021, 17:30
Работу метро во время локдауна могут изменить в Киеве
Работу метро во время локдауна могут изменить в Киеве
8-янв-2021, 14:19
О введении третьего локдауна в Британии объявил Джонсон
О введении третьего локдауна в Британии объявил Джонсон
5-янв-2021, 09:52
При локдауне Транспорт останавливать не будут
При локдауне Транспорт останавливать не будут
1-дек-2020, 19:56

Последние новости

20:35
Политика
Кандидата Байдена на пост госсекретаря поддержал Сенат США
20:33
События
За стрижки во время локдауна в Лондоне оштрафовали 30 полицейских
20:32
События
Впервые секретариат ПАСЕ возглавит женщина
20:31
События
Минсоцполитики заявило что "пакеты малыша" начали доставлять в регионы
18:47
События
Первой европейской страной со 100 000 жертв COVID-19 стала Британия
18:46
Экономика
На 550 млрд гривен вырос госдолг Украины за 2020 год
18:44
События
Переход на электронный парламент отсрочила Рада
17:37
Политика
Стало известно, когда заработает электронное голосование на референдумах
17:35
События
На днях Витренко могут назначить министром
17:34
События
Парламент планирует наказывать за препятствие проверкам пожарной безопасности существенными штрафами
17:30
События
В столице Индии проходят массовые протесты на тракторах
17:07
События
Снегопады и дожди накроют Украину
17:00
События
Над программой покрытия расходов на вакцинацию от COVID работают в Минздраве
16:45
События
Глобальный сбой произошел в работе Facebook и Instagram
13:24
Политика
Данилов заявил что Зеленский обеспокоен выполнением госзаказов в оборонном секторе
13:21
Политика
Нардепам от СН пригрозил Арахамия. Если не поддержат закон о референдуме могут исключить
12:12
События
Обновился возраст больных COVID, есть задержки обнародования смертей, - ученые
12:10
События
Еврокомиссия возьмет под контроль экспорт вакцин из ЕС
11:32
Экономика
В начале недели курс доллара немного подрожал
10:53
События
Резолюцию об импичменте Трампа передали Сенату США

Новости ТОП-7

Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 24 января 20215523
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 26 января 20214329
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 25 января 20213455
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?2319
Украина не может использовать ни одну вакцину от коронавируса, которыми вакцинируют свое население другие государства1029
Кабинет министров планирует вернуть Украину к адаптивному формату карантина, который предусматривает зонирование регионов по уровню заболеваемости коронавирусом768
Заболеваемость COVID в Украине превышает норму в пять раз377

Досуг

Обшивка автомобильного руля: зачем это нужно?
Обшивка автомобильного руля: зачем это нужно?
«Вы за рулем?» или «Я за рулем!» - эти фразы можно довольно часто услышать о или от владельца транспортного средства.
Сегодня, 17:1677
Зачем приложение “Smap для бизнеса” владельцу интернет-магазина: 4 причины
Зачем приложение “Smap для бизнеса” владельцу интернет-магазина: 4 причины
Существует масса способов популяризовать интернет-магазин, но большинство из них платные. Контекстная и таргетированная реклама съедают прилично денег, а если настроены не правильно, не приносят результата. 
Сегодня, 17:1474
Особенности выбора района для покупки квартиры в Одессе
Особенности выбора района для покупки квартиры в Одессе
К числу наиболее интересных и выгодных городов для постоянного проживания со всей уверенностью можно отнести Одессу, где располагается крупнейший морской порт. Мягкий черноморский климат, хорошо развитая инфраструктура, наличие крупнейших университетов и институтов – вот далеко не все
Сегодня, 13:1886
Помощники в бизнесе: программы онлайн - записи
Помощники в бизнесе: программы онлайн - записи
Для  любых компаний, работающих в различных сферах, важно правильно вести учет своих клиентов. Записи стандартно делаются в бумажный журнал или тетрадь, по телефону или через сайт в Интернете, и это иногда приводит к допуску ошибок в датах и конкретных услугах.
Сегодня, 12:2489
Особенности и виды лазерной эпиляции
Особенности и виды лазерной эпиляции
Современные женщины активно пользуются услугами косметологов. Часто прибегают к лазерной эпиляции. Это один из самых эффективных и качественных методов удаления волос на теле.
Сегодня, 12:21105
Шпатлевки по дереву: виды и характеристики составов
Шпатлевки по дереву: виды и характеристики составов
Древесина имеет массу преимуществ, однако существуют и недостатки, к основным из которых относится невысокая прочность, что зачастую приводит к образованию всевозможных трещин, сколов, отверстий при монтаже либо прочих дефектов.
Вчера, 18:51173

События

За стрижки во время локдауна в Лондоне оштрафовали 30 полицейских
За стрижки во время локдауна в Лондоне оштрафовали 30 полицейских
В Лондоне 31 сотрудник полиции был оштрафован за стрижку во время локдауна.
Сегодня, 20:3365
Впервые секретариат ПАСЕ возглавит женщина
Впервые секретариат ПАСЕ возглавит женщина
Во вторник, 26 января, Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) избрала нового генерального секретаря организации.
Сегодня, 20:3254
Минсоцполитики заявило что "пакеты малыша" начали доставлять в регионы
Минсоцполитики заявило что "пакеты малыша" начали доставлять в регионы
В регионы Украины начали доставлять "пакеты малыша" для новорожденных.
Сегодня, 20:3163
Первой европейской страной со 100 000 жертв COVID-19 стала Британия
Первой европейской страной со 100 000 жертв COVID-19 стала Британия
Британия стала первой европейской страной со, где число жертв пандемии COVID-19 превысило 100 000.
Сегодня, 18:4762
Переход на электронный парламент отсрочила Рада
Переход на электронный парламент отсрочила Рада
Верховная рада отсрочила полный переход на электронный документооборот еще на год.
Сегодня, 18:4457
На днях Витренко могут назначить министром
На днях Витренко могут назначить министром
Фракция "Слуги народа" в Верховной раде уже собрала 196 подписей в поддержку назначения Юрия Витренко министром энергетики.
Сегодня, 17:3580
7 Днів