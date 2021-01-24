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Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 27 января 2021

В Украине по состоянию на утро 27 января 2021 - 1 200 883 человек инфицированых коронавирусом COVID-19.

Плюс 3 776 новых случаев в сутки.

Умерло 22 202 человек.

Выздоровело - 980 085.

По областям (по количеству инфицированных):

Киев - 437 случаев;
Винницкая область - 158 случаев;
Волынская область - 76 случаев;
Днепропетровская область - 188 случаев;
Донецкая область - 143 случая;
Житомирская область - 107 случаев;
Закарпатская область - 86 случаев;
Запорожская область - 204 случая;
Ивано-Франковская область - 167 случаев;
Киевская область - 276 случаев;
Кировоградская область - 48 случаев;
Луганская область - 49 случаев;
Львовская область - 221 случай;
Николаевская область - 174 случая;
Одесская область - 185 случаев;
Полтавская область - 116 случаев;
Ровенская область - 164 случая;
Сумская область - 85 случаев;
Тернопольская область - 96 случаев;
Харьковская область - 238 случаев;
Херсонская область - 64 случая;
Хмельницкая область - 169 случаев;
Черкасская область - 126 случаев;
Черновицкая область - 169 случаев;
Черниговская область - 30 случаев.

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Теги: news, новости, Украина, коронавирус, 7dniv, 7dnivinfo  
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