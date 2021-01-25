Отказаться от санкций против России предлагают в ПАСЕ

Мониторинговый комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы утвердил предварительный проект решения о подтверждении полномочий российской делегации.

Предлагают отказаться от санкций в отношении России.

Соответствующий документ опубликовали на сайте ассамблеи.

В ПАСЕ критикуют изменения в конституцию РФ, которые позволяют не выполнять решения ЕСПЧ, дополнительные шаги, направленные на закрепление незаконной аннексии Крыма. Также осуждают ситуацию вокруг российского оппозиционера Алексея Навального.

Проект предлагает не накладывать на РФ никаких санкции в ПАСЕ. В Европе хотят диалога с Россией.

"Поэтому с целью продолжения политического диалога я предлагаю Ассамблее ратифицировать полномочия Российской Федерации и вернуться к оценке достигнутого прогресса. В конце этого года будет представлен отчет о мониторинге", - заявил докладчик Штафан Шеннах.

Голосование за документ состоится в четверг утром.