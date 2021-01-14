Угрозы перед приездом Сийярто в Украину получило посольство Венгрии

Венгерское посольство получило письмо с угрозами накануне визита министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто в Украину.

Украинская сторона уже начала проверку.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на странице в Twitter.

По словам министра, инцидент уже расследуют украинские правоохранительные органы. Кулеба предположил, что "авторы" присланных угроз находятся не в Украине.

"На почту посольства Венгрии прислали угрозы "патріоті Украині" (язык оригинала). Правоохранители уже работают. Авторы, очевидно, за пределами Украины - иначе 2 ошибки в слове "Украина" не объяснить", - написал он.

Глава украинского МИД также опубликовал письмо с угрозами, который получило посольство. В письме говорится, что в случае приезда Сийярто в Украине авторы угроз "начнут в край жестко действовать".

"Если министр приедет в Украину, готовьтесь к большой крови", - написали неизвестные.