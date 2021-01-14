Для импичмента Трампу в Сенате США не хватает голосов

В верхней палате Конгресса США не хватит голосов для объявления импичмента 45-му президенту США Дональду Трампу.

Сенату, очевидно, не хватит 17 голосов.

Об этом пишет издание The Hill.

Так, республиканец Рэнд Пол 26 января инициировал в Сенате голосование, в ходе которого предложил признать неконституционным процесс импичмента Траму. Его поддержали 45 республиканцев. Вместе с тем, еще 5 оказались на стороне демократов в этом вопросе.

Во время голосования к демократам присоединились республиканцы Митт Ромни, Бен Сасс, Сьюзен Коллинз, Лиза Мурковски и Пэт Туми.

В Сенате США сейчас по 50 представителей Республиканской партий, 48 - Демократической, 2 - позиционируют себя как независимые. Всего - 100 депутатов. Для того, чтобы принять решение по импичменту, его должны поддержать двумя третями голосов (67 из 100). Итак демократам нужно заручиться поддержкой еще 12 республиканцев.