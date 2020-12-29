Уже сегодня могут утвердить план вакцинации населения Украины

Верховная рада Украины сегодня планирует рассмотреть ряд законопроектов.
Среди них проект постановления о Национальном плане вакцинации населения против COVID-19.
Об этом говорится в повестке дня парламента.
Также нардепы планируют рассмотреть законопроекты об открытости информации о размере оплаты труда в государственных компаниях; по налогообложению таможенными платежами товаров, которые перемещаются (пересылаются) в международных почтовых отправлениях, международных экспресс-отправлениях.
В повестке дня законопроект об усилении ответственности за совершение уголовных преступлений против журналистов, а также проект постановления о Национальном плане вакцинации украинцев.
План вакцинации в Украине
План вакцинации населения от коронавируса имеет четыре этапа. Также есть список групп риска, тех, кого первыми вакцинируют:
- медицинские работники,
- военнослужащие,
- социальные работники
- заведения по уходу,
- люди преклонного возраста (60+),
- работники образования,
- государственная безопасность,
- пенитенциарные учреждения и учреждения исполнения наказаний,
- хронические больные, в независимости от возраста.