Уже сегодня могут утвердить план вакцинации населения Украины

Верховная рада Украины сегодня планирует рассмотреть ряд законопроектов.

Среди них проект постановления о Национальном плане вакцинации населения против COVID-19.

Об этом говорится в повестке дня парламента.

Также нардепы планируют рассмотреть законопроекты об открытости информации о размере оплаты труда в государственных компаниях; по налогообложению таможенными платежами товаров, которые перемещаются (пересылаются) в международных почтовых отправлениях, международных экспресс-отправлениях.

В повестке дня законопроект об усилении ответственности за совершение уголовных преступлений против журналистов, а также проект постановления о Национальном плане вакцинации украинцев.

План вакцинации в Украине

План вакцинации населения от коронавируса имеет четыре этапа. Также есть список групп риска, тех, кого первыми вакцинируют: