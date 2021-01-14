Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба пояснил, чего ждет от венгерского коллеги во время встречи

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто 27 января посетит Украину с официальным визитом.

Об этом Кулеба заявил во время эфира на телеканале "Украина 24".

По его словам, никому не стоит думать, что в Киеве можно диктовать свои условия.

"Я жду от своего венгерского коллеги и настроения, и конкретных идей относительно того, каким образом мы будем двигаться вперед в двусторонних отношениях, уважая друг друга. Никто не должен думать, что можно приехать в Киев и диктовать здесь условия", - отметил Кулеба.