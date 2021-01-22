Кабинет министров планирует компенсировать части бытовых потребителей повышение тарифов на электроэнергию

Из специального фонда госбюджета выделят 1,4 млрд гривен.
Соответствующий проект постановления содержится в повестке заседания правительства 27 января.
Согласно документу, из специального фонда госбюджета Минсоцполитики выделяются 1,4 млрд гривен для предоставления компенсации на оплату электрической энергии, потребленной в первом квартале 2021 года, в связи с отменой отдельных пониженных тарифов некоторым категориям потребителей (кроме тех, которые получают жилищную субсидию).
Компенсация предоставляется с 1 января 2021 года следующим категориям потребителей:
- население, которое проживает в жилых домах (в том числе в жилых домах гостиничного типа, квартирах и общежитиях), оборудованных в установленном порядке электроотопительными установками (в том числе в сельской местности), и по состоянию на 31 декабря 2020 года имело право на сниженную цену;
- население, которое проживает в жилых домах (в том числе в жилых домах гостиничного типа, квартирах и общежитиях), оборудованных в установленном порядке электроотопительными установками (в том числе в сельской местности), и по состоянию на 31 декабря 2020 г имело право на пониженный тариф;
- население, которое проживает в многоквартирных домах, не газифицированных природным газом и в которых отсутствуют или не функционируют системы централизованного теплоснабжения (в том числе в сельской местности), и по состоянию на 31 декабря 2020 г. имело право на пониженный тариф;
- многодетные, приемные семьи и детские дома семейного типа.
Во время проведения расчета по сниженному тарифу и фиксированной цене:
- при наличии учета потребления электроэнергии по периодам времени применяются соответствующие тарифные коэффициенты;
- не применяется 30-процентная скидка, которая была предусмотрена на 31 декабря 2020 года для населения, которое проживает в 30-километровой зоне атомных электростанций.
Размер полученной компенсации не включается в расчет общего месячного (годового) налогооблагаемого дохода.
Согласно документу, компенсация предоставляется путем направления бюджетных средств поставщикам универсальных услуг с последующим их зачислением, как частичную оплату за потребленную в I квартале 2021 года