Украину накрыло новое похолодание

В Одесской и Николаевской областях объявлен красный уровень опасности из-за резкого похолодания.
Синоптики предупреждают о сильной метеле и интенсивном снегопаде.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
До завтрашнего вечера в Одесской, Николаевской областях чрезвычайный снег (до 40 см снега), усиление скорости ветра до 15-20 м/с, сильная метель, снежные заносы, налипание мокрого снега (III уровень опасности, красный).
В Кировоградской области сейчас сильный мокрый снег (до 30 см снега), налипание мокрого снега (II уровень опасности, оранжевый).