Путин заявил что санкции увеличивают риски применения военной силы

Введение санкций увеличивает риски одностороннего применения военной силы.

А мировые игроки в переломные моменты должны "объединять усилия на судьбоносных направлениях".

Об этом на форуме в Давосе, который проходит в онлайн-режиме, заявил президент России Владимир Путин.

В ходе выступления Путин раскритиковал использование торговых барьеров, санкций и других ограничений в "попытках обвинить во внутренних проблемах другие страны".

"Подобная игра без правил критически повышает риски одностороннего применения военной силы. Вот, в чем опасность", - заявил он.

Он также уточнил, что имеет ввиду применение силы под надуманным предлогом. По его мнению, это увеличивает вероятность появления новых горячих точек.