Банки Европы и США на 2,5 млрд долларов обокрали Хакеры из Украины

Группа хакеров из Украины нанесла ущерб европейским и американским банкам на сумму в около 2,5 миллиарда долларов.

Хакеры совершали массовые кибератаки на сервисы банковских учреждений Европы и США.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Хакеров удалось разоблачить в ходе международной спецоперации при участии Евроюста, Европола, а также представителей правоохранительных органов США и Германии. Они действовали на территории Харькова и Харьковской области с 2014 года.

"Используя вредоносное программное обеспечение - так называемый вирус-шифровальщик ("банковский троян"), предназначенный для кражи персональных данных - паролей, логинов и платежных данных, (хакеры - ред.) осуществляли массовые вмешательства в работу серверов частных и государственных банковских учреждений Великобритании, Германии, Австрии, Швейцарии, Нидерландов, Литвы и США", - сообщили в Офисе генпрокурора.

Такими действиями был причинен ущерб банкам на сумму около 2,5 млрд США.

По данному факту возбуждено дело по ч. 1 ст. 361-1, ч. 3 ст . 190 Уголовного кодекса Украины (создание с целью использования, распространения или сбыта вредных программных или технических средств, а также их распространение или сбыта, а также завладение чужим имуществом путем обмана).

"В ходе обысков обнаружено и изъято компьютерное и серверное оборудование, с помощью которого хакерами осуществлялась противоправная деятельность. Сейчас собираются доказательства для сообщения о подозрении ряда лиц, причастных к совершению уголовных преступлений", - добавили правоохранители.