Украинцев призвали не садиться за руль из-за непогоды

В Украине в ближайшие два дня ожидается сложная ситуация на дорогах из-за непогоды.

Водителей призвали не садиться за руль без необходимости.

Об этом рассказал на брифинге глава Укравтодора Александр Кубраков.

Отмечено, что сейчас техника дорожных служб работает, прежде всего, в Одесской, Николаевской и Кировоградской областях.

"Ближайшие два дня будут очень сложными для всех. Для дорожных служб, для водителей, для спасательных служб, полиции. Сейчас вот двое суток лучше лишний раз не выезжать", - заявил Кубраков.