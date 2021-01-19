Школам семи областей из-за непогоды посоветовали готовиться к дистанционке

Министерство образования и науки Украины из-за приближения непогоды рекомендовало семи областям страны подготовиться к переходу на дистанционное обучение.
Речь идет об Одесской, Николаевской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Черкасской и Черниговской области.
Об этом говорится на сайте МОН.
Письмо с рекомендациями срочно направили в области, где ожидается осложнение погодных условий.
Кроме того, областям рекомендовали принять дополнительные меры для предотвращения переохлаждения преподавателей, учеников и студентов в период непогоды.
В МОН также напомнили о существовании платформы "Всеукраинская школа онлайн" для дистанционного обучения.