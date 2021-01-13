Погода в Украине резко ухудшилась

В Украине сейчас активный снежный циклон, который привел к чрезвычайным ситуациям в южной части территории страны.

В Николаевской области местами высота сугробов была выше 1 метра, ограничено движение транспорта.

Об этом сообщает пресс-служба "Укравтодора".

На юге страны снегопады, метели, налипание мокрого снега, сильный ветер, которые продлятся до завтрашнего дня. В Одесской, Николаевской областях выпало до 40 см снега, а высота снежных заносов достигала 0,5 метра, в Николаевской области местами высота сугробов была выше 1 метра.

В Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Киевской, Сумской и Черниговской областях прирост снежного покрова 2-6 см.

Из-за этого ограничено движение грузовиков и автобусов в Одесской, Полтавской, Киевской, Николаевской областях. Спасатели в Одесской и Николаевской областях оказали помощь около 360 гражданам и отбуксировали более 100 видов транспорта.

В пресс-службе ГСЧС сообщили, что сегодня ожидается существенное ухудшение погодных условий и сильные снегопады. В Одесской, Николаевской областях чрезвычайный снег (прирост снежного покрова 30-40 см), штормовой ветер, сильная метель, снежные заносы (III уровень опасности, красный).

В Кировоградской области сильный мокрый снег (прирост снежного покрова 20-30 см), налипание мокрого снега (II уровень опасности, оранжевый).

Кроме того, значительный мокрый снег и налипание мокрого снега ожидается также в Черкасской, Полтавской, Сумской и Черниговской областях (прирост снежного покрова 10-15 см).

Погодные условия приведут к нарушению и прекращению движения транспорта, отключению энергоснабжения населенных пунктов.