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События Сегодня, 10:39101
Часть Украины может остаться без света и транспорта из-за непогоды

В Украине 28 января ожидается существенное ухудшение погодных условий и сильные снегопады.

Часть страны может остаться без света и транспорта.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Так, в Одесской и Николаевской областях ожидается прирост снежного покрова на 30-40 см, усиленный ветер до 15-20 м/с, сильная метель, снежные заносы, налипание мокрого снега. Объявлен третий (красный) уровень опасности. В Кировоградской области ожидается сильный мокрый снег (прирост снежного покрова 20-30 см), налипание мокрого снега, объявлен второй (оранжевый) уровень опасности.

Также значительный мокрый снег и налипание мокрого снега ожидаются в Черкасской, Полтавской, Сумской и Черниговской областях (прирост снежного покрова 10-15 см).

"На дорогах гололедица. Погодные условия приведут к нарушению и прекращения движения транспорта, отключение энергоснабжения населенных пунктов", - отметили в ГСЧС.

Спасатели призвали водителей воздержаться от путешествий и не оставлять автомобили вдоль дорог, чтобы не блокировать работу коммунальных служб.

Также отмечается, что по состоянию на утро 28 января в Украине из-за непогоды без света остались 143 населенных пункта в четырех областях: Одесской (113), Кировоградской (19), Черкасской (10) и Запорожской (1).

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