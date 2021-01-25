В Одессе второй день сильный снегопад, из-за которого в городе остановилось движение электротранспорта

За ночь в Одессе упало почти 500 деревьев и стволовых веток, а также три опоры наружного освещения.

Об этом сообщает издание "Думская".

Ночью в городе начал ити дождь, а потом мокрый снег. Когда температура воздуха опустилась произошло оледенение контактной сети электрического транспорта, электросетей, деревьев.

Вместе с тем, произошел 131 обрыв сетей наружного освещения и 78 - электротранспорта. В результате часть маршрутов не работает, а на работающих - ограниченное количество троллейбусов и трамваев.