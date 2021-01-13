Почти 60 человек пострадали от непогоды в Одессы

В Одессе из-за непогоды, сильных снегопадов и порывов ветра, пострадали 58 человек.

В частности, госпитализировали 7 человек.

Об этом сообщает одесское издание "Думская", ссылаясь на мэрию города.

Двое людей пострадали из-за падения деревьев. Один из пострадавших был доставлен в отделение нейрохирургии.

"58 человек обратились за прошедшие сутки в одесские травмпункты по поводу травм, полученных на улице в результате непогоды", - говорится в сообщении.

Утром сообщалось, что в Одессе второй день сильный снегопад, из-за которого в городе остановилось движение электротранспорта. За ночь в Одессе упало почти 500 деревьев и стволовых веток, а также три опоры наружного освещения.

Также 123 населенных пункта Одесской области и четыре микрорайона Одессы остаются без света из-за непогоды.