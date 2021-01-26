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События Сегодня, 16:2180
Исполняющий обязанности министра энергетики Украины Юрий Витренко после провала второго голосования вряд ли станет министром в правительстве Дениса Шмыгаля.

Он может не захотеть, чтобы его кандидатуру опять выносили в сессионный зал Верховной рады.

Об этом РБК-Украина рассказал источник во фракции "Слуга народа".

"Выносить в третий раз это уже просто стыдно. Потому что явно будет еще один провал. Да и он после такой ситуации не захочет очевидно", - отметил собеседник.

Напомним, сегодня Верховная рада не смогла назначить Витренко новым министром энергетики. За него проголосовали только 204 нардепа при 226 минимально необходимых. При этом фракция "Слуга народа" дала всего 177 голосов.

Витренко заявлял, что если его не назначат министром, то он покинет Минэнерго и будет заниматься бизнесом.

"Поеду к семье, буду заниматься частным бизнесом, вести нормальный образ жизни и так далее. Раньше я занимался инвестиционным банковским бизнесом. Мы тоже начали смотреть ... на определенные ИТ-проекты, старт-апы, которые вызывают заинтересованность. После непродолжительного отдыха смогу заниматься этим", - добавил он.

Кто такой Юрий Витренко

Витренко является уроженцем Киева, его мать Наталья Витренко - лидер Прогрессивной социалистической партии Украины, которая выступает за сближение с Россией и Беларусью.

В 1990-х окончил Киевский национальный экономический университет по специальностям "международная экономика" и "управление международным бизнесом"; позже аспирантуру КНУ имени Шевченко на кафедре международных экономических отношений.

Работал аналитиком в Украинской финансовой группе, специалистом в "Укринбанке", старшим консультантом в ведущей международной компании PricewaterhouseCoopers.

С 2002 года участвовал в разработке стратегии НАК "Нафтогаз Украины", был помощником главы правления, советником, директором по развитию бизнеса. До 2005 года занимал руководящие должности в компании. После этого оставался советником, полноправно вернулся в НАК в 2014 году. В ноябре 2018 года стал исполнительным директором в "Нафтогазе". В 2019 году также вошел в наблюдательные советы "Укрнафты" и "Укроборонпрома".

Покинул "Нафтогаз" 17 июля 2020 года.

Победа над "Газпромом"

В 2018 году завершилось рассмотрение судебного спора между "Нафтогазом" и российским "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже. Украинская требовала компенсацию за недопоставленные объемы газа для транзита, суд поддержал и обязал "Газпром" выплатить 4,6 млрд долларов. Но с учетом взаимозачета сумма составила 2,6 млрд долларов.

После победы над "Газпромом" в бюджет Украины поступили дополнительные 56 млрд гривен.

Скандал с премией

По условиям трудового договора, Витренко вместе с командой, которая добилась победы над "Газпромом", должны были получить премию в размере 46,3 млн долларов - 1% от отсуженных в Стокгольме денег. Эту премию хотели распределить на 40 человек.

В 2018 году выплатили первую часть премий на сумму 20,7 млн долларов. Остальные деньги хотели выплачивать в течение трех лет, но президент Украины Владимир Зеленский счел такие высокие премии неправильными и просил Кабинет министров их пересмотреть.

С февраля 2020 года Витренко судился с "Нафтогазом" за премию.

Провал назначения министром в декабре

Кандидатуру Витренко на пост первого вице-премьера и министра энергетики поддерживали президент Владимир Зеленский и глава Офиса президента Андрей Ермак. Но под шквалом критики Верховная рада 17 декабря смогла дать всего 186 голосов за его назначение. Из-за этого он до сегодняшнего дня был и.о. министра в правительстве Дениса Шмыгаля.

Одним из основных условий назначения было отсутствие конфликта интересов, поскольку Витренко судился с "Нафтогазом". В декабре он признался, что стороны пошли на мировое соглашение. Таким образом, Витренко получит часть премии облигациями внутреннего госзайма. По некоторым данным, речь может идти о 4 млн долларов.

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Теги: news, новости, Украина, Витренко, 7dniv, 7dnivinfo, Рада  
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