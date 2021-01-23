Навальный остается под стражей

Московский областной суд отклонил апелляцию стороны защиты на решение о применении меры пресечения российскому оппозиционеру Алексею Навальному.

Таким образом Навальный останется под арестом до 15 февраля.

Соответствующее решение суд принял в четверг, 28 января.

Также суд приобщил к делу документы о нахождении Навального на стационарном лечении и реабилитации в немецкой клинике Charite.

Напомним, Навального задержали 17 января в московском аэропорту "Шереметьево" после возвращения из Германии, где он проходил лечение от последствий отравления.