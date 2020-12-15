Рада одобрила создание Бюро экономбезопасности

Верховная рада одобрила создание Бюро экономической безопасности, которое должно заменить налоговую милицию.

Парламентарии приняли во втором чтении законопроект №3087-д.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания ВР.

За документ проголосовали 242 нардепа.

Закон разделяет сервисную и правоохранительную функции налоговой службы, ликвидирует налоговую милицию и прописывает создание Бюро экономической безопасности.

Бюро является центральным органом исполнительной власти, на который возлагаются задачи по противодействию правонарушениям, посягающим на функционирование экономики государства.

Его директора будет назначать Кабинет министров по представлению премьер-министра по предложению конкурсной комиссии.

Директор БЭБ ежегодно не позднее 1 марта отчитывается перед Советом и Кабмином о деятельности Бюро экономической безопасности Украины за предыдущий календарный год.

Максимальное количество работников ведомства - не более 4000 человек.

В документе прописано, что детективы и старшие детективы БЭБ будут иметь полномочия для оперативно-розыскной деятельности, а также досудебного расследования преступлений. Этот орган имеет право прямого доступа к автоматизированным информационным и справочным системам, реестрам и банкам данных, держателем (администратором) которых являются государственные органы.

В составе центрального управления Бюро будет действовать подразделение внутреннего контроля для предотвращения, выявления и соответствующего реагирования на проявления коррупции.

Бюро ежеквартально обязуется публиковать отчет о деятельности на своем официальном веб-сайте.

Законом изымаются полномочия по контрразведывательной защите экономики у Службы безопасности Украины путем внесения изменений в ЗУ "Об общей структуре и численности СБУ".

Напомним, в начале сентября Рада одобрила этот закон за основу.