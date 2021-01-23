 

Лукашенко о задержании "террористов": пытались взрывать дома и улицы

События Сегодня, 16:3671
Лукашенко о задержании "террористов": пытались взрывать дома и улицы

Задержание так называемых "террористов" в Беларуси стало следствием работы спецслужб.

Задержанные подозреваются в якобы подготовке террористических актов.

Об этом на совещании заявил президент Беларуси Александр Лукашенко, передает БЕЛТА.

"Есть несогласные, понятно. Но есть же нарушители закона. Под это подлезли многие, и особенно боевики - группы. Вот со временем Комитет госбезопасности обнародует факты, как пытались не просто взорвать обстановку морально как-то, еще как-то, а как пытались взрывать дома и улицы у нас в стране, и откуда шли боеприпасы, взрывчатка", - заявил Лукашенко.

По его словам, спецслужбы полностью восстановили цепочки подготовки терактов, а также задержали тех, кто "водил боевиков через границу".

"Некоторые (конкретные имена, - ред.) уже известны. Я думаю, со временем, в ближайшее время, мы уже готовы будем это продемонстрировать нашему обществу", - добавил Лукашенко.

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Теги: news, новости, Украина, Лукашенко, террористы, 7dniv, 7dnivinfo  
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