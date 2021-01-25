Прививку COVID-вакциной сделал генсек ООН

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш получил прививку от коронавируса.

Он описал 2020-й год, назвав его годом смерти, катастроф и отчаяния, и выразил надежду, что сейчас наступит год восстановления мира.

Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

По мнению генсека ООН, сегодня необходимо сделать все возможное, чтобы вакцина была доступна всем и повсюду.

"Мне посчастливилось сегодня получить первую дозу вакцины от COVID-19. С этой пандемией никто из нас не может чувствовать себя в безопасности, пока все мы не будем в безопасности", - написал он.

Гутерреш во время своего обращения к Генассамблеи предупредил о риске распространения ядерного и химического оружия. Он призвал страны - члены ООН "поставить мир на рельсы" и прийти к восстановлению мира и процветания.