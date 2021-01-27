Зачем Байден звонил Путину и что это означает для Украины

Вчера состоялся первый разговор Путина с Байденом в качестве американского президента.

Эта беседа примечательна с нескольких позиций. Во-первых, она скрепила договоренности по продлению ядерного соглашения СНВ-3. И буквально на следующий день договор одобрили Дума и Совет Федерации.

Во-вторых, обсуждались главные темы российско-американской повестки - Украина, Навальный, Иран и другие.

Конкретики по той же Украине мало, кроме констатации факта, что есть несовпадение позиций двух стран. Впрочем, вряд ли президенты созванивались, чтобы поругаться насчет Донбасса. Скорее, просто "обозначили" тему.

Тем не менее в Украине уже поднялась волна возмущений - от того, что США обсуждают нашу проблематику напрямую с Москвой. И действительно, Зеленскому Байден пока не звонил.

"Страна" разбиралась в итогах первых переговоров Байдена и Путина.

Продлили ядерный договор

Байден выполнил один из важных пунктов своей предвыборной программы - не дал США выйти с февраля из договора о сокращении наступательных вооружений.

Его подписали Медведев и Обама еще десять лет назад - при участии Байдена как вице-президента. То есть нынешний президент США - давний лоббист таких договоров.

Документ предусматривает сокращение развернутых ядерных боезарядов до 1550 единиц, межконтинентальных ракет, в том числе на подводных лодках, а также тяжелых бомбардировщиков - до 700 единиц.

Дональд Трамп держался линии на выход из ядерных договоров с Россией (то же самое делал президент-республиканец Буш-младший). И если бы не приход Байдена, то в феврале американцы бы вышли из СНВ-3. Что спровоцировало бы новую гонку вооружений.

Демократы же декларируют несколько иную стратегию. Не отменяя статуса России как вероятного противника, они заявляют, что в сфере безопасности будут двигаться в сторону деэскалации напряженности, которая угрожает глобальной безопасности.

Что совсем не отменяет враждебного отношения к РФ по другим вопросам и продолжения санкционного давления. А также содействия "цветным" сценариям внутри самой России.

Путин, Байден, Украина

Разногласия по другим вопросам наметились уже в ходе вчерашнего разговора - когда тема коснулась Украины.

Это было видно и по формулировкам. У Путина заявили, что стороны обсудили "внутриукраинское урегулирование". То есть намекая, что конфликт на Донбассе - между самими украинцами.

Но когда беседу комментировала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, она заявила: Байден звонил Путину, чтобы "подтвердить нашу твердую поддержку суверенитету Украины перед лицом продолжающейся российской агрессии".

То есть в США это считают нападением России на Украину. Что, конечно, не является какой-то сенсацией. Но говорит о разногласиях, которые подтвердили в Кремле.

"Использованные фразы именно отражают позицию сторон, и, конечно, разница в изложении говорит о серьезных разногласиях на этот счет", - объяснил ситуацию спикер Путина Дмитрий Песков.

Впрочем, и в его формулировке нет информации, что лидеры США и России общались на повышенных тонах или обменивались упреками. В конце концов, это лишено смысла.

Видимо, тема Украины была затронута в дежурном порядке, по ходу основного разговора - об СНВ-3. По словам Пескова, президенты не обсуждали даже возобновления прямых переговоров по Донбассу - вроде тех, которые Виктория Нуланд, а потом Курт Волкер вели с Владиславом Сурковым.

Тем не менее в Украине после звонка Байдена Путину поднялась волна "зрады". Представители "партии войны" начали говорить, что США снова обсуждают Украину за ее спиной. Порохоботы стали продвигать идею, что с Порошенко американские президенты сперва "советовались", а затем звонили в Россию.

То есть началась по большому счету кампания даже не по поводу этого телефонного разговора - а против Зеленского. Которому Байден действительно еще не звонил и даже с днем рождения не поздравил.

Впрочем, стоит отметить, что и при Порошенко российские и американские власти регулярно общались друг с другом по поводу Украины напрямую. А Трамп также после инаугурации сначала позвонил Путину и лишь потом Порошенко.

После этих и других подобных заявлений у Зеленского "включили ответку". Советник Ермака Михаил Подоляк обозначил, что этот звонок - позитивный сигнал для Украины. Поскольку Байден сразу поставил вопрос ребром.

"Джо Байден не просто подтвердил ключевую позицию по безусловной поддержке Америкой суверенитета и территориальной целостности Украины. Но поставил вопрос поддержки нашего суверенитета фактически первым - в контексте общеизвестных угроз и рисков со стороны России против правил и ценностей цивилизованного мира", - анализирует "перемогу" Подоляк.

Впрочем, и это явное преувеличение: Украина была далеко не главной темой разговора. Да и позиция Байдена по вопросу Донбасса давно была всем известна. Кроме того, в ОП так и не смогли объяснить, почему новая администрация США пока что куда активнее общается с россиянами, а не с украинцами.

Тем не менее украинская часть разговора Путина с Байденом показала, что у США и России пока только одна "зона согласия" - это обоюдное нежелание провоцировать ядерный конфликт. И возобновлять гонку вооружений. По остальным темам прогресс пока под очень большим вопросом.

О чем еще говорит первый созвон президентов?

Отталкиваясь от разговора Путина и Байдена, можно сделать несколько выводов по будущим взаимоотношениям США и России (что, конечно, повлияет и на Украину).

1. Американцы продолжат давление на Россию по делу Навального. Его будут использовать как в тактической перспективе (поводы для новых санкций), так и стратегически - "полевые испытания" массовки для протестных акций под те или иные выборы в РФ.

Тем более, судя по всему, Алексея могут уже 2 февраля отправить в колонию. Собственно, это и может стать поводом для введения санкций, так же как и продолжение акций протеста в России, которые Байден поддержал официально еще в прошлый раз и снова упомянул в разговоре с Путиным.

Запад хочет, чтобы российские власти не только не сажали в тюрьму Навального, но и допустили его с командой к выборам в Госдуму, которые намечены на сентябрь. Чего в Кремле, после всех обвинений оппозиционера против Путина, делать не хотят. Формальное основание есть - непогашенная судимость Навального.

2. При этом в стратегических вопросах, где есть обоюдный интерес, США и Россия будут продолжать сотрудничество на всех уровнях. Включая президентский.

И здесь виден разительный контраст по сравнению с украинским подходом, когда любые контакты блокируются, даже несмотря на очевидную выгоду от тех или иных соглашений.

Так, вполне может быть найден новый консенсус по Ирану (его обсуждали оба президента) и в том или ином виде вернется ядерная сделка, разорванная Трампом.

Также показательно, что Байден первым позвонил Путину. То есть США, когда вопрос касается их интересов, будут активно контактировать с Кремлем и вести диалог. И уже это показывает серьезное отличие от политики Трампа, который боялся лишний раз поговорить с Путиным - из-за гарантированной обструкции со стороны демократов.

Впрочем, и Байден достаточно сдержанно объяснялся по поводу беседы: так, например, ссылки на звонок российскому президенту на главной странице Белого дома нет (ее можно найти, только если открыть рубрику "Заявления и пресс-релизы"). Также информация о созвоне отсутствует в соцсетях президента и Белого дома.

Здесь Байден стал заложником той антироссийской риторики, которую раскачивал сам демократический истеблишмент за время президентства Трампа. Когда любое общение с представителями Кремля заранее объявлялось подозрительным.

Впрочем, даже это не помешало Байдену сделать звонок. Который, кстати, был совсем не обязательным: Россия была и так не против продлить СНВ-3. И, как бы ни пытались в Белом доме обставить звонок "жесткой" риторикой, желание наладить связь между президентами со стороны Байдена - очевидно.

3. Что же до Украины, то здесь мы уже имеем опыт работы Байдена, когда он был вице-президентом.

С одной стороны, американцы тогда содействовали тому, чтобы конфликт перешел из горячей фазы в "теплую" или же вообще в замороженную. Результатом чего стало подписание двух версий Минских соглашений.

Мотивация американцев была понятна - в военном разгроме лояльной к себе украинской власти они были не заинтересованы.

С другой - они не стали продавливать исполнение политической части "Минска-2", что позволило бы вернуть территории Украине. Видимо, опасаясь, что особый статус Донбасса поставит под вопрос антироссийскую рамку, в которой США видят Украину.

Это противоречие не было решено ни при Обаме, ни при Трампе. И нет никаких гарантий, что "наследник" Обамы Байден сможет привнести что-то новое в эту ситуацию.

Тем более что нет никаких предпосылок и для геополитического размена между США и Россией - на китайском, сирийском и других направлениях. Пока не видно схемы компромисса, в которую можно было бы встроить и решение украинского вопроса. А также снятие санкций с РФ.

Это чувствовалось и по сегодняшним заявлениям Путина в Давосе. Которые, несмотря на созвон с Байденом, были мрачноватыми. Путин заявил, что ситуация напоминает время перед Второй мировой войной. И "есть вероятность срыва". Причем эти слова прозвучали, даже несмотря на ратификацию ядерного договора.