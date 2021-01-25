Зеленский заявил что вопрос тарифов должен быть решен комплексно

В Украине планируют найти комплексное решение вопроса тарифов.

Соответствующее поручение Кабинету министров и НКРЭКУ дал президент Владимир Зеленский.

Об этом Зеленский заявил в видеообращении.

По его словам, весной все газоснабжающие компании должны представить годовые продукты.

"Там должна быть выгодная фиксированная цена на весь год. Чтобы наши люди смогли планировать свой бюджет, видели цену и знали, что никто не вправе ее неожиданно задирать. Вообще вопрос тарифов должен быть проанализирован и решен комплексно. По моему поручению правительство и НКРЭКУ занимаются сейчас этим", - заявил Зеленский.