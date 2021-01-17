Регулятор ЕС заявил что вакцина Pfizer не приводит к летальным случаям

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) опровергло связь между летальными случаями среди привитых пациентов и вакциной компаний Pfizer/BioNTech.
Такие выводы сделаны после анализа смертей среди пациентов, которые принимали данную вакцину.
Об этом сообщает Agence France-Presse.
Регулятор ЕС отметил, что у пациентов не было выявлено побочных эффектов, которые вызывала бы вакцина Pfizer.
"Преимущества вакцины в предотвращении COVID-19 по-прежнему перевешивают любые риски, и нет рекомендуемых изменений в отношении использования вакцины", - заявили в EMA.