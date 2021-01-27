Рада изменила бюджет-2021 для обеспечения субсидий украинцам

Верховная рада внесла изменения в государственный бюджет на этот год для обеспечения граждан субсидиями.

Народные депутаты одобрили соответствующий законопроект №4672.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания ВР.

"За" проголосовали 310 нардепов.

С 1 января 2021 года был установлен единый тариф на электроэнергию и отменены льготные тарифы, действовавшие для отдельных категорий потребителей.

Таким образом, для потребителей, использующих электроэнергию для отопления, а также детских домов cемейного типа, многодетных и приемных семей значительно возрастут платежи за электроэнергию.

Для урегулирования вопроса Рада внесла изменения в приложение № 3 к закону о госбюджете-2021.

Предусматривается новая бюджетная программа для предоставления компенсации в связи с повышением тарифов на электроэнергию. Субсидии сможет получить:

население, проживающее в жилых домах (в том числе в жилых домах гостиничного типа, квартирах и общежитиях), оборудованных в установленном порядке электроотопительными установками (в том числе в сельской местности),

население, проживающее в многоквартирных домах, не газифицированных природным газом и в которых отсутствуют или не функционируют системы централизованного теплоснабжения (в том числе в сельской местности),

многодетные, приемные семьи и детские дома семейного типа.

Напомним, Рада вчера приняла за основу и в целом проект постановления о защите населения в связи с повышением тарифов на коммунальные услуги. ВР рекомендует Кабмину установить специальный тариф на электроэнергию за потребление до 100 кВт в месяц.