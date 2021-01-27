 

Рада изменила бюджет-2021 для обеспечения субсидий украинцам

События Сегодня, 13:1819
Рада изменила бюджет-2021 для обеспечения субсидий украинцам

Верховная рада внесла изменения в государственный бюджет на этот год для обеспечения граждан субсидиями.

Народные депутаты одобрили соответствующий законопроект №4672.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания ВР.

"За" проголосовали 310 нардепов.

С 1 января 2021 года был установлен единый тариф на электроэнергию и отменены льготные тарифы, действовавшие для отдельных категорий потребителей.

Таким образом, для потребителей, использующих электроэнергию для отопления, а также детских домов cемейного типа, многодетных и приемных семей значительно возрастут платежи за электроэнергию.

Для урегулирования вопроса Рада внесла изменения в приложение № 3 к закону о госбюджете-2021.

Предусматривается новая бюджетная программа для предоставления компенсации в связи с повышением тарифов на электроэнергию. Субсидии сможет получить:

  • население, проживающее в жилых домах (в том числе в жилых домах гостиничного типа, квартирах и общежитиях), оборудованных в установленном порядке электроотопительными установками (в том числе в сельской местности),
  • население, проживающее в многоквартирных домах, не газифицированных природным газом и в которых отсутствуют или не функционируют системы централизованного теплоснабжения (в том числе в сельской местности),
  • многодетные, приемные семьи и детские дома семейного типа.

Напомним, Рада вчера приняла за основу и в целом проект постановления о защите населения в связи с повышением тарифов на коммунальные услуги. ВР рекомендует Кабмину установить специальный тариф на электроэнергию за потребление до 100 кВт в месяц.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, Тарифы, 7dniv, 7dnivinfo, Рада  
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
Сказка о короле Артуре, его верном рыцаре Гавайне, жуткой ведьме, королевстве Британском и людях, его населявших...
Сказка о короле Артуре, его верном рыцаре Гавайне, жуткой ведьме, королевстве Британском и людях, его населявших...
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ

Новости по теме

Кабинет министров планирует компенсировать части бытовых потребителей повышение тарифов на электроэнергию
Кабинет министров планирует компенсировать части бытовых потребителей повышение тарифов на электроэнергию
27-янв-2021, 12:56
Кабмин компенсирует 1,4 млрд гривен некоторым потребителям электроэнергии
Кабмин компенсирует 1,4 млрд гривен некоторым потребителям электроэнергии
22-янв-2021, 16:39
График работы в январе из-за усиления карантина изменила Рада
График работы в январе из-за усиления карантина изменила Рада
17-дек-2020, 13:44
Заниженные тарифы на электроэнергию для населения разрушают экономику, - эксперт
Заниженные тарифы на электроэнергию для населения разрушают экономику, - эксперт
5-дек-2020, 15:29
Для поддержки бизнеса изменили Налоговый кодекс
Для поддержки бизнеса изменили Налоговый кодекс
4-дек-2020, 16:59

Последние новости

13:18
События
Рада изменила бюджет-2021 для обеспечения субсидий украинцам
13:17
События
Регулятор ЕС заявил что вакцина Pfizer не приводит к летальным случаям
13:16
События
Зеленский заявил что вопрос тарифов должен быть решен комплексно
11:42
События
Зачем Байден звонил Путину и что это означает для Украины
11:37
События
Крыша БЭБа. Чем будет заниматься новое Бюро экономической безопасности и почему бизнес его уже боится
11:18
События
Как в Днепре устроили для школьников "уроки ненависти". Учила первоклашек, что русский – язык врагов
10:55
События
Вакцинироваться AstraZeneca не рекомендовали пожилым немцам
10:33
События
О готовности новой вакцины от коронавируса объявила Novavax
10:17
События
Пентагон пересматривает решения Трампа
09:37
События
Прививку COVID-вакциной сделал генсек ООН
09:22
Экономика
Второй день подряд дорожает доллар
08:36
События
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 29 января 2021
Вчера, 2021-01-28
22:46
Политика
В действие решение СНБО о санкциях против России ввел Зеленский
22:41
События
Минфин заявило что МВФ продлил на неделю миссию в Украине
20:45
События
Минздрав назвал области с самым низким уровнем тестирования COVID
19:29
События
Венецианскую комиссию оценить законопроекты о деятельности КСУ попросила Рада
19:14
События
Лукашенко рассказал, как готов защищать Беларусь
16:43
Политика
Закон Зеленского о реформе СБУ приняла Рада
16:38
События
ВОЗ заявила что в Европе пока рано ослаблять карантин
16:36
События
Лукашенко о задержании "террористов": пытались взрывать дома и улицы

Новости ТОП-7

Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 27 января 20215618
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 28 января 20214069
Красный уровень опасности. Украину засыпает снегом: кто под угрозой2079
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 29 января 20211493
Снегопады и дожди накроют Украину701
Украина и Босния обсудили возвращение иконы в Украину, которую ранее подарил глава президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик главе Министерства иностранных дел РФ Сергею Лаврову640
Министр здравоохранения Максим Степанов отреагировал на прогноз издания The Economist относительно доступа Украины к вакцинам от коронавируса399

Досуг

Интернет и локальные сети для офиса от Ланет БИЗНЕС
Интернет и локальные сети для офиса от Ланет БИЗНЕС
Как оборудовать офис всеми необходимыми коммуникациями без лишних затрат с Ланет БИЗНЕС.
Вчера, 18:40151
Лазерная эпиляция лица: преимущества процедуры
Лазерная эпиляция лица: преимущества процедуры
Удаления волос из лица и подбородка – данный вопрос всегда был  и остается актуальным как для мужчин, так и для женщин. Существует множество способов решения данной задачи, но, благодаря современным технологиям, эпиляцию лица можно сделать более эффективно и безболезненно – с
27-янв-2021, 15:52207
Обшивка автомобильного руля: зачем это нужно?
Обшивка автомобильного руля: зачем это нужно?
«Вы за рулем?» или «Я за рулем!» - эти фразы можно довольно часто услышать о или от владельца транспортного средства.
26-янв-2021, 17:16436
Зачем приложение “Smap для бизнеса” владельцу интернет-магазина: 4 причины
Зачем приложение “Smap для бизнеса” владельцу интернет-магазина: 4 причины
Существует масса способов популяризовать интернет-магазин, но большинство из них платные. Контекстная и таргетированная реклама съедают прилично денег, а если настроены не правильно, не приносят результата. 
26-янв-2021, 17:14234
Особенности выбора района для покупки квартиры в Одессе
Особенности выбора района для покупки квартиры в Одессе
К числу наиболее интересных и выгодных городов для постоянного проживания со всей уверенностью можно отнести Одессу, где располагается крупнейший морской порт. Мягкий черноморский климат, хорошо развитая инфраструктура, наличие крупнейших университетов и институтов – вот далеко не все
26-янв-2021, 13:18245
Помощники в бизнесе: программы онлайн - записи
Помощники в бизнесе: программы онлайн - записи
Для  любых компаний, работающих в различных сферах, важно правильно вести учет своих клиентов. Записи стандартно делаются в бумажный журнал или тетрадь, по телефону или через сайт в Интернете, и это иногда приводит к допуску ошибок в датах и конкретных услугах.
26-янв-2021, 12:24245

События

Рада изменила бюджет-2021 для обеспечения субсидий украинцам
Рада изменила бюджет-2021 для обеспечения субсидий украинцам
Верховная рада внесла изменения в государственный бюджет на этот год для обеспечения граждан субсидиями.
Сегодня, 13:1828
Регулятор ЕС заявил что вакцина Pfizer не приводит к летальным случаям
Регулятор ЕС заявил что вакцина Pfizer не приводит к летальным случаям
Европейское агентство лекарственных средств (EMA) опровергло связь между летальными случаями среди привитых пациентов и вакциной компаний Pfizer/BioNTech.
Сегодня, 13:1732
Зеленский заявил что вопрос тарифов должен быть решен комплексно
Зеленский заявил что вопрос тарифов должен быть решен комплексно
В Украине планируют найти комплексное решение вопроса тарифов.
Сегодня, 13:1631
Зачем Байден звонил Путину и что это означает для Украины
Зачем Байден звонил Путину и что это означает для Украины
Вчера состоялся первый разговор Путина с Байденом в качестве американского президента. 
Сегодня, 11:4262
Крыша БЭБа. Чем будет заниматься новое Бюро экономической безопасности и почему бизнес его уже боится
Крыша БЭБа. Чем будет заниматься новое Бюро экономической безопасности и почему бизнес его уже боится
У отечественного бизнеса появился новый силовой куратор - Бюро экономической безопасности, или сокращенно БЭБ.
Сегодня, 11:3762
Как в Днепре устроили для школьников "уроки ненависти". Учила первоклашек, что русский – язык врагов
Как в Днепре устроили для школьников "уроки ненависти". Учила первоклашек, что русский – язык врагов
В Украине очередной языковой скандал. 
Сегодня, 11:1858
7 Днів