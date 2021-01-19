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События Сегодня, 17:0956
Стерненко на поруки отпустил суд

Приморский районный суд Одессы решил изменить меру пресечения активисту Сергею Стерненко.

Активиста отпустили на поруки народному депутату.

Об этом речь шла на заседании суда.

Так, домашний арест активиста было отменено. Об этом сказал судья Приморского райсуда Одессы Сергей Кичмаренко.

"Ходатайство защиты удовлетворить", - гласит его решение.

Судья изменил меру пресечения и отдал Стерненко на поруки депутату Роману Лозинскому от партии "Голос".

За что судят Стерненко

В 2018 году на активиста произошло вооруженное нападение. По его словам, двое мужчин напали на него, когда он шел с девушкой домой. Стерненко защищался ножом и сильно ранил одного из нападавших. От полученных ранений мужчина скончался.

Активист настаивает, что это была самооборона, однако правоохранители сообщили ему о подозрении в умышленном убийстве (ч. 1 ст. 115 УК Украины) и незаконном ношении холодного оружия (ч. 2 ст. 263 УК Украины). В то же время защита Стерненко утверждает, что нож, которым он оборонялся, не является холодным оружием и находится в свободной продаже.

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Теги: news, новости, Украина, Стерненко, 7dniv, 7dnivinfo  
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