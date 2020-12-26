Из-за непогоды в Украине остаются обесточенными более 350 населенных пунктов

В Украине остаются обесточенными более 350 населенных пунктов из-за непогоды последних двух суток.

Электроснабжение должны восстановить к концу дня.

Об этом сообщает Офис президента Украины по итогам совещания Владимира Зеленского касательно борьбы с последствиями непогоды.

Всего за более чем двое суток из-за повреждений линий электропередач были обесточены 900 населенных пунктов.

Также президенту доложили о продолжении расчистки от снега автомагистралей в Одесской и Николаевской областях, где прирост снежного покрова составил 20-60 сантиметров.

Дорожники уже очистили две полосы в сторону Одессы по трассе М-05 Киев - Одесса на участке Знаменка - Ревова, где возникла пробка крупногабаритного транспорта. В Николаевской области чистят дорогу М-13 Кропивницкий - Платоново.