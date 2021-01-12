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События Сегодня, 17:5251
Применение COVID-вакцины AstraZeneca разрешили в ЕС

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) разрешило применение COVID-вакцины шведско-британской фармацевтической компании AstraZeneca на территории ЕС.

Однако поставки этой вакцины в ЕС должна разрешить Еврокомиссия.

Об одобрении вакцины сообщили на сайте EMA.

"EMA рекомендовало предоставить условное разрешение на поставки вакцины от COVID-19 AstraZeneca для предотвращения коронавирусной болезни у людей в возрасте от 18 лет", - заявили в агентстве.

Это третья вакцина от COVID-19, которая была рекомендована EMA.

"Приняв этот третий положительный вывод, мы еще больше расширили арсенал вакцин, доступных странам-членам ЕС для борьбы с пандемией и защиты своих граждан", - подчеркнули в EMA.

Отметим, до этого разрешение на применение в Европейском союзе получили вакцины от производителей Pfizer/BioNTech и Moderna. Вакцинами этих компаний уже прививают европейское население.

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Теги: news, новости, Украина, Вакцина, 7dniv, 7dnivinfo  
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