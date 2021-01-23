 

Решение по санкциям против РФ после изучения ситуации с Навальным примет Байден

События Вчера, 20:4054
Решение по санкциям против РФ после изучения ситуации с Навальным примет Байден

Президент Соединенных Штатов Джо Байден пока не будет принимать решения относительно санкций против Российской Федерации.

Он ожидает окончания результатов рассмотрения обстоятельств отравления российского оппозиционера Алексея Навального.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки во время брифинга.

"Сейчас наша команда по национальной безопасности рассматривает ситуацию с Solar Winds, с отравлением Алексея Навального, и других действий, вызывающих обеспокоенность. По завершении президент оставляет за собой право ответа мерами, которые он выберет", - заявила она.

Напомним, ранее президент США Джо Байден заявил, что будет рассматривать все варианты ответа Вашингтона на арест в России оппозиционера Навального.

В первые дни своего президентства Байден поручил разведке изучить ситуацию с отравлением Навального и проверить связь российских хакеров с кибератакой на ряд американских правительственных сетей.

Кроме того, на арест Навального реагировали в американском Конгрессе. Конгрессмены назвали обвинения Навального "сомнительными" и призвали российские власти немедленно освободить российского оппозиционера.

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Теги: news, новости, Украина, Байден, Россия, Санкции, 7dniv, 7dnivinfo  
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