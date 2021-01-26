Закон для начала COVID-вакцинации украинцев одобрил Зеленский

Президент Владимир Зеленский подписал закон, который позволяет начать вакцинацию украинцев от коронавируса.

Документ разрешает регистрацию COVID-вакцин в экстренном режиме.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

Документ позволяет регистрировать в Украине вакцину от коронавируса, если она получила разрешение на экстренное применение в:

Соединенных Штатах Америки;

Британии;

Швейцарии;

Японии;

Австралии;

Канаде;

Китае;

Индии;

Евросоюзе.

Также разрешается регистрация вакцин, которые переквалифицированы Всемирной организацией здравоохранения. В то же время документом запрещается регистрация вакцины государства-агрессора, то есть России.

Подписанный закон позволит начать COVID-вакцинацию в Украине, поскольку ни одна вакцина от коронавируса из тех, которые сейчас применяют в мире, не завершила все стадии испытаний. Чтобы зарегистрировать такую вакцину в Украине было необходимо изменить законодательство.