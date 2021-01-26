 

Закон для начала COVID-вакцинации украинцев одобрил Зеленский

События Вчера, 20:5854
Закон для начала COVID-вакцинации украинцев одобрил Зеленский

Президент Владимир Зеленский подписал закон, который позволяет начать вакцинацию украинцев от коронавируса.

Документ разрешает регистрацию COVID-вакцин в экстренном режиме.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

Документ позволяет регистрировать в Украине вакцину от коронавируса, если она получила разрешение на экстренное применение в:

  • Соединенных Штатах Америки;
  • Британии;
  • Швейцарии;
  • Японии;
  • Австралии;
  • Канаде;
  • Китае;
  • Индии;
  • Евросоюзе.

Также разрешается регистрация вакцин, которые переквалифицированы Всемирной организацией здравоохранения. В то же время документом запрещается регистрация вакцины государства-агрессора, то есть России.

Подписанный закон позволит начать COVID-вакцинацию в Украине, поскольку ни одна вакцина от коронавируса из тех, которые сейчас применяют в мире, не завершила все стадии испытаний. Чтобы зарегистрировать такую вакцину в Украине было необходимо изменить законодательство.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, Зеленский, Вакцинация, 7dniv, 7dnivinfo  
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
Сказка о короле Артуре, его верном рыцаре Гавайне, жуткой ведьме, королевстве Британском и людях, его населявших...
Сказка о короле Артуре, его верном рыцаре Гавайне, жуткой ведьме, королевстве Британском и людях, его населявших...
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ

Новости по теме

Вакцин по COVAX будет мало Украине. Зеленский просит помощи у Еврокомиссии
Вакцин по COVAX будет мало Украине. Зеленский просит помощи у Еврокомиссии
Вчера, 17:40
Добро на запуск COVID-вакцинации в Украине дала Рада
Добро на запуск COVID-вакцинации в Украине дала Рада
Вчера, 15:08
Украина не может использовать ни одну вакцину от коронавируса, которыми вакцинируют свое население другие государства
Украина не может использовать ни одну вакцину от коронавируса, которыми вакцинируют свое население другие государства
26-янв-2021, 10:36
Вакцинацию от коронавируса начали уже более 30 стран
Вакцинацию от коронавируса начали уже более 30 стран
6-янв-2021, 10:34
Вакцина от коронавируса в Украине будет платной
Вакцина от коронавируса в Украине будет платной
25-дек-2020, 15:24

Последние новости

Вчера, 2021-01-29
21:55
Политика
Черкасскую область возглавил нардеп Скичко
20:58
События
Закон для начала COVID-вакцинации украинцев одобрил Зеленский
20:40
События
Решение по санкциям против РФ после изучения ситуации с Навальным примет Байден
17:52
События
Применение COVID-вакцины AstraZeneca разрешили в ЕС
17:40
Политика
Вакцин по COVAX будет мало Украине. Зеленский просит помощи у Еврокомиссии
17:32
События
Модернизировать старые электросети после непогоды поручил Кабмину Зеленский
17:16
События
Из-за непогоды в Украине остаются обесточенными более 350 населенных пунктов
17:09
События
Стерненко на поруки отпустил суд
15:14
Политика
Санкции против китайских компаний ввела Украина
15:12
Политика
Четвертую сессию Рады закрыл Разумков
15:10
События
Информацию о зарплатах в госкомпаниях хочет открыть Рада
15:08
События
Добро на запуск COVID-вакцинации в Украине дала Рада
13:18
События
Рада изменила бюджет-2021 для обеспечения субсидий украинцам
13:17
События
Регулятор ЕС заявил что вакцина Pfizer не приводит к летальным случаям
13:16
События
Зеленский заявил что вопрос тарифов должен быть решен комплексно
11:42
События
Зачем Байден звонил Путину и что это означает для Украины
11:37
События
Крыша БЭБа. Чем будет заниматься новое Бюро экономической безопасности и почему бизнес его уже боится
11:18
События
Как в Днепре устроили для школьников "уроки ненависти". Учила первоклашек, что русский – язык врагов
10:55
События
Вакцинироваться AstraZeneca не рекомендовали пожилым немцам
10:33
События
О готовности новой вакцины от коронавируса объявила Novavax

Новости ТОП-7

Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 27 января 20215779
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 28 января 20214397
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 29 января 20212986
Красный уровень опасности. Украину засыпает снегом: кто под угрозой2538
Украина и Босния обсудили возвращение иконы в Украину, которую ранее подарил глава президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик главе Министерства иностранных дел РФ Сергею Лаврову925
Министр здравоохранения Максим Степанов отреагировал на прогноз издания The Economist относительно доступа Украины к вакцинам от коронавируса484
Школам семи областей из-за непогоды посоветовали готовиться к дистанционке407

Досуг

Токарные станки по металлу – многофункциональное надежное оборудование
Токарные станки по металлу – многофункциональное надежное оборудование
Токарные станки по металлу – многофункциональное надежное оборудование - Днепрстан, официальный импортер станков Оптимум.
Вчера, 17:2479
Как выбрать электромеханическую машинку
Как выбрать электромеханическую машинку
Говоря о модных аксессуарах и современных тенденциях, всегда вспоминают базовые или как их принято называть классические варианты, которые всегда популярны и востребованы.
Вчера, 17:2275
Професійні послуги по перетяжці меблів у Львові від Домслужби
Професійні послуги по перетяжці меблів у Львові від Домслужби
Якщо диван чи крісло уже не виглядає так привабливо, як раніше, на допомогу прийде перетяжка меблів від професіоналів Домової служби. Плями, потертості, подряпини – досвідчені майстри усунуть будь-які дефекти, завдяки чому виріб ідеально впишеться у загальний інтер’єр
Вчера, 17:16106
Интернет и локальные сети для офиса от Ланет БИЗНЕС
Интернет и локальные сети для офиса от Ланет БИЗНЕС
Как оборудовать офис всеми необходимыми коммуникациями без лишних затрат с Ланет БИЗНЕС.
28-янв-2021, 18:40184
Лазерная эпиляция лица: преимущества процедуры
Лазерная эпиляция лица: преимущества процедуры
Удаления волос из лица и подбородка – данный вопрос всегда был  и остается актуальным как для мужчин, так и для женщин. Существует множество способов решения данной задачи, но, благодаря современным технологиям, эпиляцию лица можно сделать более эффективно и безболезненно – с
27-янв-2021, 15:52241
Обшивка автомобильного руля: зачем это нужно?
Обшивка автомобильного руля: зачем это нужно?
«Вы за рулем?» или «Я за рулем!» - эти фразы можно довольно часто услышать о или от владельца транспортного средства.
26-янв-2021, 17:16497

События

Закон для начала COVID-вакцинации украинцев одобрил Зеленский
Закон для начала COVID-вакцинации украинцев одобрил Зеленский
Президент Владимир Зеленский подписал закон, который позволяет начать вакцинацию украинцев от коронавируса.
Вчера, 20:5855
Решение по санкциям против РФ после изучения ситуации с Навальным примет Байден
Решение по санкциям против РФ после изучения ситуации с Навальным примет Байден
Президент Соединенных Штатов Джо Байден пока не будет принимать решения относительно санкций против Российской Федерации.
Вчера, 20:4055
Применение COVID-вакцины AstraZeneca разрешили в ЕС
Применение COVID-вакцины AstraZeneca разрешили в ЕС
Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) разрешило применение COVID-вакцины шведско-британской фармацевтической компании AstraZeneca на территории ЕС.
Вчера, 17:5275
Модернизировать старые электросети после непогоды поручил Кабмину Зеленский
Модернизировать старые электросети после непогоды поручил Кабмину Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету министров модернизировать старые электросети.
Вчера, 17:3281
Из-за непогоды в Украине остаются обесточенными более 350 населенных пунктов
Из-за непогоды в Украине остаются обесточенными более 350 населенных пунктов
В Украине остаются обесточенными более 350 населенных пунктов из-за непогоды последних двух суток.
Вчера, 17:1678
Стерненко на поруки отпустил суд
Стерненко на поруки отпустил суд
Приморский районный суд Одессы решил изменить меру пресечения активисту Сергею Стерненко.
Вчера, 17:0974
7 Днів