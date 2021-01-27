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Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 30 января 2021

В Украине по состоянию на утро 30 января 2021 - 1 216 278 человек инфицированых коронавирусом COVID-19.

Плюс 4 685 новых случаев в сутки.

Умерло 22 628 человек.

Выздоровело - 1 014 658.

По областям (по количеству инфицированных):

Киев - 341 случай;
Винницкая область - 241 случай;
Волынская область - 146 случаев;
Днепропетровская область - 335 случаев;
Донецкая область - 170 случаев;
Житомирская область - 158 случаев;
Закарпатская область - 245 случаев;
Запорожская область - 220 случаев;
Ивано-Франковская область - 412 случаев;
Киевская область - 325 случаев;
Кировоградская область - 36 случаев;
Луганская область - 108 случаев;
Львовская область - 356 случаев;
Николаевская область - 84 случая;
Одесская область - 174 случая;
Полтавская область - 104 случая;
Ровенская область - 116 случаев;
Сумская область - 77 случаев;
Тернопольская область - 124 случая;
Харьковская область - 280 случаев;
Херсонская область - 52 случая;
Хмельницкая область - 123 случая;
Черкасская область - 155 случаев;
Черновицкая область - 186 случаев;
Черниговская область - 117 случаев.

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Теги: news, новости, Украина, коронавирус, 7dniv, 7dnivinfo  
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