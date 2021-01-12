Немедленно принять меры по стимулированию экономики США призвал Байден

Президент США Джо Байден призвал Конгресс немедленно принять меры для того, чтобы утвердить пакет помощи американской экономике.

США пострадали от пандемии коронавируса на сумму 1,9 триллиона долларов.

Об этом пишет "Голос Америки".

Президент США добавил, что правительство должно "действовать прямо сейчас".

"Подавляющее большинство экономистов согласны с тем, что это уникальный момент и цена бездействия окажется высокой", - сказал Байден.

В четверг лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер заявил, что на следующей неделе верхняя палата Конгресса начнет работу над полноценным законопроектом, несмотря на опасения республиканцев и части демократов по поводу суммы, которую Байден предлагает влить в экономику.

"Мы можем потерять 4 миллиона рабочих мест в этом году... На возврат к полной занятости может потребоваться больше года, если мы не будем действовать прямо сейчас", - добавил Байден.

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси в четверг предположила, что обе палаты Конгресса будут готовы к проведению процедуры урегулирования к концу следующей недели.