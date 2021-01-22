Одного из главарей ИГ в Ираке ликвидировали США

Международная коалиция во главе с США совершила авиаудар в Ираке.

В результате ликвидирован один из главарей террористической группировки "Исламское государство".

Об этом пишет The New York Times.

Так, в результате атаки убит боевик Джаббар Сальман Али Фархан аль-Иссауи, также известный как Абу Ясир. Это случилось 27 января в районе города Киркук.

Кроме этого, были ликвидированы еще девять боевиков ИГ.

В операции участвовали службы безопасности Ирака. Иракские и американские официальные лица подтвердили, что операция готовилась несколько месяцев.

Аль-Иссауи руководил действиями боевиков "Исламского государства" в Ираке и пытался восстановить влияние группировки в стране.