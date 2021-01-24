Ожидается подтопление в двух областях из-за повышения уровня воды в Припяти

В течение 30 января - 1 февраля на реке Припять в створе поста Речица продолжится подъем воды.
Интенсивность будет составлять 1-5 см в сутки.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
Как отмечается в сообщении, возможно достижение отметки затопления приусадебных участков в Ратновском районе Волынской области.
В дальнейшем возможно затопление пойменных территорий в Ратновском, Любешевскму районах Волынской области и Заречнянском районе Ровенской области.