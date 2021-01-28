Циклон с юго-запада Olaf добрался до Киева

В течение субботы, 30 января, в столице ожидается снег.

Об этом сообщается на странице Укргидрометцентра в Facebook.

"Облачные системы с юго-запада уже достигли столицы, и через несколько часов начнется снег. Такую погоду вызывает очередной циклон по имени Olaf", - говорится в сообщении.

Напомним, в Украине ожидается ухудшение погодных условий. В понедельник, 1 февраля, в большинстве северных, центральных, Харьковской, Одесской, Николаевской областях значительный снег (прирост снежного покрова 5-10 см).