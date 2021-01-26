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События Сегодня, 14:3256
Более 100 тысяч доз вакцины Pfizer в феврале получит Украина

Украина в феврале получит 117 000 доз вакцины от Pfizer-BioNTech американского производства.

Вакцина будет распределена для вакцинации работников больниц, в которых оказывают помощь пациентам с COVID-19.

Об этом сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко на своей странице в Facebook.

Как отметил Ляшко, инициатива COVAX получила заявки на первую волну от 72 стран, отобрано 18 стран, среди которых и Украина.

По данным пресс-службы Минздрава, первая партия вакцин от COVID-19 в Украину прибудет в середине февраля.

Как отметил Ляшко, в рамках инициативы COVAX на начало 2021 года уже подписаны контракты на 40 миллионов доз вакцины Pfizer-BioNTech и 150 миллионов доз AstraZeneca/Oxford, которые будут доступны для стран-участниц глобального механизма уже в первом квартале этого года.

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Теги: news, новости, Украина, вакцина, 7dniv, 7dnivinfo  
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