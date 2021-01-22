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События Сегодня, 15:2444
Наркокурьера с товаром на 2 миллиона гривен взяли под Киевом

В субботу утром, 30 января, полиция в Киевской области задержала 27-летнего мужчину, который перевозил 5,4 кг синтетических наркотиков на общую сумму в 2 миллиона гривен.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

"Во время дежурства сотрудники Обуховского районного управления полиции на автодороге вблизи села Тростинка заметили подозрительного молодого человека. Мужчина вышел из лесополосы со спортивной сумкой, положил ее к автомобилю "Nissan Almera" и пытался уехать, однако на пути ему стал наряд группы реагирования патрульной полиции", - рассказали полицейские.

Правоохранители уточнили, что для документирования на место инцидента прибыла следственно-оперативная группа.

"Во время обыска транспортного средства правоохранители обнаружили и изъяли спортивную сумку, в которой находились прозрачные пакеты с кристалловидным веществом розового цвета, похожим на наркотик. Изъятое направили на экспертизу, которая установила, что это синтетический психостимулятор "А-РVP", общим весом 5,4 кг", - добавили силовики.

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