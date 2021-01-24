Второй запуск пилотируемого корабля к МКС анонсировали NASA и SpaceX

NASA и SpaceX планируют запуск пилотируемого корабля Crew Dragon с четырьмя астронавтами на борту после 20 апреля 2021 года.

Вторая миссия сменит экипаж на американском сегменте Международной космической станции.

Об этом сообщает NASA.

Это будет первая миссия, в которой будут задействованы два международных члена экипажа. Астронавты NASA Шейн Кимбро и Меган МакАртур будут выполнять функции командира космического корабля и пилота соответственно. Астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Акихико Хошиде и астронавт ЕКА (Европейское космическое агентство) Томас Песке присоединятся в качестве специалистов миссии.

Миссия стартует со стартового комплекса 39А Космического центра NASA им. Кеннеди во Флориде.

Ожидается, что Crew-2 прибудет на космическую станцию, чтобы встретиться с астронавтами, которые прилетели на станцию в рамках миссии SpaceX Crew-1.

В течение некоторого времени астронавты Crew Dragon-2 будут находиться на МКС вместе с экипажем корабля Crew Dragon-1, который в настоящее время работает на станции и состоит из четырех человек.

Возвращение экипажа-1 запланировано на конец апреля или начало мая. Астронавты экипажа-2 вернутся осенью 2021 года.

NASA и SpaceX также продолжают подготовку к запуску миссии Crew-3 , которая в настоящее время намечена на осень этого года.