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События Сегодня, 20:0833
Избиение украинского подростка в Париже: прокуратура начала судебное расследование

Парижская прокуратура начала судебное расследование избиения украинского подростка Юрия Крученика в столице Франции.

Семеро задержанных отправлены под стражу.

Об этом сообщает BFMTV.

Прокуратура начала следующую стадию расследования дела сегодня, 30 января. Задержанным готовят обвинение в попытке убийства, преступном сговоре с целью совершения преступления и групповом грабеже и насилии.

Известно, что семеро из задержанных, шестеро из которых несовершеннолетние, отправлены под стражу, а еще двое несовершеннолетних помещены под судебный надзор.

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