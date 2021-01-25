Избиение украинского подростка в Париже: прокуратура начала судебное расследование

Парижская прокуратура начала судебное расследование избиения украинского подростка Юрия Крученика в столице Франции.

Семеро задержанных отправлены под стражу.

Об этом сообщает BFMTV.

Прокуратура начала следующую стадию расследования дела сегодня, 30 января. Задержанным готовят обвинение в попытке убийства, преступном сговоре с целью совершения преступления и групповом грабеже и насилии.

Известно, что семеро из задержанных, шестеро из которых несовершеннолетние, отправлены под стражу, а еще двое несовершеннолетних помещены под судебный надзор.