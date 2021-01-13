Границы на въезд для пяти стран закрыла Германия

В субботу, 30 января, в Германии вступили в силу ограничения на въезд для пяти стран, которые продлятся до 17 февраля.

В список стран, из которых нельзя будет попасть в Германию, вошли: Великобритания, Португалия, Ирландия, Бразилия и ЮАР.

Об этом сообщает DW.

В список государств, из которых нельзя будет въехать в Германию попали страны, в которых был обнаружен новый штамм коронавируса. Однако иностранцы, у которых есть вид на жительство в ФРГ и граждане Германии, смогут вернуться в страну во время действия ограничений, но при условии, что известят федеральную полицию о предстоящем въезде как минимум за три дня.

Согласно данным института Коха, за все время пандемии коронавируса в Германии заразилось 2 млн 205 тыс. 171 человек. Из них умерли 56 тыс. 546 пациентов, при чем 794 человека скончались за последние сутки. Побороть вирус смогли более 1 млн. 900 тыс. человек.