35 человек задержали на акциях протеста во Франции

Во Франции полиция задержала 35 участников протестов против закона "О глобальной безопасности".

Из них абсолютное большинство задержаны в Париже.

Об этом сообщает BFMTV.

28 из этих людей были задержаны в столице, где произошли столкновения участников акций с полицией.

Всего, по данным правоохранительных органов, на протесты по всей стране вышли 32 770 человек, из которых 5050 - в Париже. Это существенно меньше, чем 28 ноября. Тогда, по данным организаторов, на акции вышли полмиллиона человек, а по утверждению властей - 133 тысячи.