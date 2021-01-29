Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 31 января 2021

В Украине по состоянию на утро 31 января 2021 - 1 219 455 человек инфицированых коронавирусом COVID-19.
Плюс 3 177 новых случаев в сутки.
Умерло 22 707 человек.
Выздоровело - 1 018 784.
По областям (по количеству инфицированных):
Киев - 215 случаев;
Винницкая область - 123 случая;
Волынская область - 71 случай;
Днепропетровская область - 189 случаев;
Донецкая область - 176 случаев;
Житомирская область - 205 случаев;
Закарпатская область - 217 случаев;
Запорожская область - 56 случаев;
Ивано-Франковская область - 337 случаев;
Киевская область - 193 случая;
Кировоградская область - 24 случая;
Луганская область - 25 случаев;
Львовская область - 145 случаев;
Николаевская область - 146 случаев;
Одесская область - 170 случаев;
Полтавская область - 48 случаев;
Ровенская область - 78 случаев;
Сумская область - 121 случай;
Тернопольская область - 110 случаев;
Харьковская область - 192 случая;
Херсонская область - 54 случая;
Хмельницкая область - 7 случаев
Черкасская область - 59 случаев;
Черновицкая область - 118 случаев;
Черниговская область - 98 случаев.