ВОЗ призывает развитые страны замедлить COVID-вакцинацию

Всемирная организация здравоохранения призвала развитые страны замедлить кампании по вакцинации против коронавируса.

Там беспокоятся, чтобы вакцины хватило и менее состоятельным странам.

Об этом заявила пресс-секретарь ВОЗ Маргарет Харрис в интервью BBC.

По ее словам, сейчас 95% всех вакцинаций было проведено в 10 странах, в то время как только две страны с низким и средним уровнем доходов только начали программы иммунизации.

"Мы просим все страны, которые имеют такую возможность: остановитесь, подождите другие группы стран, где еще не начали вакцинацию. Вместо того, чтобы охватить вакцинами одну страну, нам нужно охватить все, и делать это надо вместе", - отметила Харрис.

Также ВОЗ раскритиковала решение Европейского союза о запрете на экспорт вакцин от COVID-19 без специального разрешения от стран ЕС. Подобные меры не идут на пользу мировой охране здоровья.