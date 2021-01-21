Впервые Байден выступит с речью о внешнеполитическом курсе США

В понедельник, 1 февраля, президент США Джо Байден представит видение внешнеполитического курса страны.
Он также может подписать первые указы, направленные на осуществление заявленной стратегии.
Об этом сообщает NBC News со ссылкой на источники.
По словам собеседников телеканала, целью стратегии новой администрации Белого дома станет "восстановление места Америки в мире".
Речь в Госдепартаменте США станет для Байдена первым публичным выступлением на посту президента относительного внешней политики США.