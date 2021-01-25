 

В России начались протесты из-за Навального

События Сегодня, 11:2590
В России начались протесты из-за Навального

Вторые выходные подряд в РФ проходят митинги в поддержку Алексея Навального. После массовых задержаний и разгонов в прошлую субботу, 31 января участники протестов снова собираются на всероссийскую акцию с требованием освободить арестованного оппозиционера. Все подробности - в материале РБК-Украина.

Митинг за Навального в Москве

Очередная акция "Свободу Навальному!" запланирована на 12:00 в воскресенье, 31 января. Место сбора участников в Москве - территория между Лубянской и Старой площадью, где расположены здания ФСБ и Администрации президента РФ.

Затем планируется шествие по улицам столицы. Его маршрут будет координироваться уже во время акции.

В "Штабе Навального" призвали людей выходить на улицы "за свободу Алексея Навального и за Россию без Путина", а также напомнили, что ст. 31 Конституции РФ дает гражданам право выразить своё мнение массово, мирно и без оружия.

Протесты анонсированы в городах РФ

В прошлую субботу митинги охватили около 200 городов страны от Сахалина до Калининграда. На 31 января команда оппозиционера объявила об организации протестов как минимум в 90 городах. Все они начнутся в полдень по местному времени.

Первыми выйдут на акции за Навального жители восточных регионов. Во Владивостоке протестующие соберутся на Центральной площади, в Хабаровске - шествие пройдет по центральным улицам к площади Ленина.

В Санкт-Петербурге митинг стартует в 12:00 в начале Невского проспекта и мирным шествием пройдет до Смольного.

Обыски и задержания накануне митингов

27 января правоохранители провели около 20 обысков у сторонников и близких Алексея Навального. В частности, в квартирах его супруги Юлии, брата Олега, юриста Фонда Борьбы с коррупцией Любови Соболь, родителей главреда "Медиазоны" Сергея Смирнова, по адресу матери участницы Pussy Riot Марии Алехиной. После чего Олег Навальный, Мария Алехина и Любовь Соболь были задержаны на 48 часов.

Также обыски прошли в квартирах Киры Ярмыш (пресс-секретарь Навального), Георгия Албурова (замруководителя отдела расследований Фонда борьбы с коррупцией), главы "Штаба Навального" в Москве Олега Степанова. При этом все они ранее были задержаны за участие в митинге 23 января и для следственных действий были специально доставлены из спецприемника.

Большинство из проведенных обысков связаны с обвинением в нарушении санитарных норм во время акций на прошлых выходных. В рамках оперативных мероприятий изымались электронная техника, компьютеры, жесткие диски.

Полиция предупредила об уголовной ответственности за участие в акциях

Правоохранители предостерегли организаторов и участников протестов 31 января об уголовной ответственности и предупредили о незаконности мероприятий.

Согласно сообщению пресс-службы МВД по Москве, призывы и участие в несанкционированных акциях будут расцениваться как угроза общественному порядку. Также в полиции добавили, что за участие в подобных мероприятиях предусмотрено наказание в соответствии с законом.

Как прошли митинги в РФ 23 января

В минувшую субботу на протесты вышли жители 196 городов России. Самой массовой стала акция в поддержку Навального в Москве. Она собрала около 40 тысяч участников. Протесты в столице завершились вечером у здания СИЗО "Матросская тишина", где находится Алексей Навальный.

Митинги сопровождались разгонами и стычками с силовиками. Более 40 участников получили травмы. Всего было задержано почти 4 тысячи человек, из них 300 - несовершеннолетние. Жена оппозиционера Юлия также была задержана на несколько часов. В отношении демонстрантов возбуждено 20 уголовных дел, в основном, по обвинению в применении насилия против силовиков.

Представители власти назвали акции незаконными, поскольку о них не уведомили в установленном порядке.

За рубежом акции за Навального прошли в 70 городах. Так, в Берлине собралось около 3 тысяч демонстрантов. В Киеве митинг состоялся у посольства РФ.

В чем обвиняют Алексея Навального

Навального задержали в московском аэропорту 17 января после возвращения из Германии, а на следующий день решением суда оппозиционера арестовали на 30 суток.

На протяжении нескольких месяцев Алексей Навальный лечился в Берлине от последствий отравления, причастными к которому он сам назвал спецслужбы РФ. В это время на территории России его объявили в розыск в связи с "неоднократным нарушением обязательств условного срока" по так называемому делу "Ив Роше".

В 2014 году суд обвинил Алексея Навального и его брата Олега в мошенничестве. Как установило следствие, компания Навальных "Главное подписное агентство" в 2008-2011 оказывала "Ив Роше Восток" услуги по завышенным ценам, из-за чего ей был нанесен ущерб в 55 млн рублей.

Алексея Навального приговорили к 3,5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 5 лет. Позднее суд продлил испытательный срок до 30 декабря 2020 года.

На данный момент Федеральная служба исполнения наказаний настаивает на замене условного срока реальным. С учетом проведенного года под домашним арестом, Навальный может получить еще 2,5 года тюремного заключения. Суд назначен на 2 февраля.

Кроме того, еще 10 лет колонии оппозиционеру могут дать по другому делу, которое сейчас расследуется. По информации СМИ, это дело о мошенничестве с пожертвованиями "Фонду борьбы с коррупцией".

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, Протесты, Навальный, 7dniv, 7dnivinfo  
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
Сказка о короле Артуре, его верном рыцаре Гавайне, жуткой ведьме, королевстве Британском и людях, его населявших...
Сказка о короле Артуре, его верном рыцаре Гавайне, жуткой ведьме, королевстве Британском и людях, его населявших...
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ

Новости по теме

К 4 000 приближается число задержанных на протестах в России
К 4 000 приближается число задержанных на протестах в России
25-янв-2021, 17:47
На митингах в поддержку оппозиционнера Алексея Навального по всей России задержали 3068 человек
На митингах в поддержку оппозиционнера Алексея Навального по всей России задержали 3068 человек
24-янв-2021, 10:12
Жену Навального задержали в России
Жену Навального задержали в России
23-янв-2021, 15:10
Пресс-секретаря Навального тоже арестовали
Пресс-секретаря Навального тоже арестовали
22-янв-2021, 15:02
К более чем 10 годам колонии могут приговорить Навального
К более чем 10 годам колонии могут приговорить Навального
22-янв-2021, 10:48

Последние новости

12:59
События
О старте вакцинации от COVID объявил главарь "ДНР"
12:53
События
Протесты в России в поддержку оппозиционера Алексея Навального продолжаются
12:50
События
Задержанным за избиение украинца в Париже предъявили обвинения
11:28
Политика
Ввести санкции против окружения Путина у Навального просят США
11:27
События
Apple выпустит iPhone 13 с подэкранным сканером отпечатков пальцев
11:25
События
В России начались протесты из-за Навального
11:23
События
Впервые Байден выступит с речью о внешнеполитическом курсе США
10:52
События
В Харькове на остановке загорелась маршрутка
09:59
События
МАУ возобновляет рейсы в Тбилиси
09:58
События
ВОЗ призывает развитые страны замедлить COVID-вакцинацию
08:50
События
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 31 января 2021
Вчера, 2021-01-30
21:41
События
35 человек задержали на акциях протеста во Франции
21:37
События
В Запорожье умер старшеклассник, переживший клиническую смерть во время перемены
21:31
События
Границы на въезд для пяти стран закрыла Германия
20:11
События
Из плена пиратов в Нигерии освободили шестерых украинских моряков
20:08
События
Избиение украинского подростка в Париже: прокуратура начала судебное расследование
20:04
События
Два дела против главы Днепропетровской областной прокуратуры открыло НАБУ
17:49
События
Зеленский заявил что вакцинация от коронавируса в Украине будет бесплатной
17:36
События
Обязательный карантин для прибывающих из Европы ввел Иран
17:26
События
Второй запуск пилотируемого корабля к МКС анонсировали NASA и SpaceX

Новости ТОП-7

Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 30 января 20214585
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 29 января 20213836
Украина и Босния обсудили возвращение иконы в Украину, которую ранее подарил глава президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик главе Министерства иностранных дел РФ Сергею Лаврову1675
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 31 января 20211352
Добро на запуск COVID-вакцинации в Украине дала Рада397
Публичного расследования злоупотреблений замглавы САП требуют адвокаты в деле "Роттердам+"370
Зачем Байден звонил Путину и что это означает для Украины350

Досуг

Токарные станки по металлу – многофункциональное надежное оборудование
Токарные станки по металлу – многофункциональное надежное оборудование
Токарные станки по металлу – многофункциональное надежное оборудование - Днепрстан, официальный импортер станков Оптимум.
29-янв-2021, 17:24235
Как выбрать электромеханическую машинку
Как выбрать электромеханическую машинку
Говоря о модных аксессуарах и современных тенденциях, всегда вспоминают базовые или как их принято называть классические варианты, которые всегда популярны и востребованы.
29-янв-2021, 17:22237
Професійні послуги по перетяжці меблів у Львові від Домслужби
Професійні послуги по перетяжці меблів у Львові від Домслужби
Якщо диван чи крісло уже не виглядає так привабливо, як раніше, на допомогу прийде перетяжка меблів від професіоналів Домової служби. Плями, потертості, подряпини – досвідчені майстри усунуть будь-які дефекти, завдяки чому виріб ідеально впишеться у загальний інтер’єр
29-янв-2021, 17:16274
Интернет и локальные сети для офиса от Ланет БИЗНЕС
Интернет и локальные сети для офиса от Ланет БИЗНЕС
Как оборудовать офис всеми необходимыми коммуникациями без лишних затрат с Ланет БИЗНЕС.
28-янв-2021, 18:40362
Лазерная эпиляция лица: преимущества процедуры
Лазерная эпиляция лица: преимущества процедуры
Удаления волос из лица и подбородка – данный вопрос всегда был  и остается актуальным как для мужчин, так и для женщин. Существует множество способов решения данной задачи, но, благодаря современным технологиям, эпиляцию лица можно сделать более эффективно и безболезненно – с
27-янв-2021, 15:52358
Обшивка автомобильного руля: зачем это нужно?
Обшивка автомобильного руля: зачем это нужно?
«Вы за рулем?» или «Я за рулем!» - эти фразы можно довольно часто услышать о или от владельца транспортного средства.
26-янв-2021, 17:16637

События

О старте вакцинации от COVID объявил главарь "ДНР"
О старте вакцинации от COVID объявил главарь "ДНР"
В отдельных районах Донецкой области начинается вакцинация от COVID российским препаратом "Спутник V".
Сегодня, 12:5950
Протесты в России в поддержку оппозиционера Алексея Навального продолжаются
Протесты в России в поддержку оппозиционера Алексея Навального продолжаются
Акции в Москве сопровождаются разгонами со стороны силовиков и массовыми задержаниями.
Сегодня, 12:5358
Задержанным за избиение украинца в Париже предъявили обвинения
Задержанным за избиение украинца в Париже предъявили обвинения
Восемь из девяти нападавших были несовершеннолетние.
Сегодня, 12:5063
Apple выпустит iPhone 13 с подэкранным сканером отпечатков пальцев
Apple выпустит iPhone 13 с подэкранным сканером отпечатков пальцев
Американская компания Apple может выпустить iPhone 13 со сканером отпечатков пальцев, который будет размещаться под экраном. 
Сегодня, 11:2768
В России начались протесты из-за Навального
В России начались протесты из-за Навального
Вторые выходные подряд в РФ проходят митинги в поддержку Алексея Навального.
Сегодня, 11:2592
Впервые Байден выступит с речью о внешнеполитическом курсе США
Впервые Байден выступит с речью о внешнеполитическом курсе США
В понедельник, 1 февраля, президент США Джо Байден представит видение внешнеполитического курса страны.
Сегодня, 11:2371
7 Днів